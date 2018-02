IO TI TROVERO'/ Su Cielo il film con Aaron Paul e Annabelle Wallis (oggi, 19 febbraio 2018)

Io ti troverò, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Aaron Paul, Annabelle Wallis ed Enver Gjokaj, alla regia Zack Wheon. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

19 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Cielo

NEL CAST AARON PAUL E ANNABELLE WALLIS

Io ti troverò, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2016 da Zack Wheon ed interpretata da Aaron Paul, Annabelle Wallis, Enver Gjokaj, Garret Dillahunt, Jordana Largy e Zachary Knighton. Oltre ad aver curato la regia, Zack Whedon si è anche occupato della sceneggiatura del film. Zack Whedon è già noto al grande pubblico per aver sceneggiato diverse serie televisive di successo come Southland, Halt and Catch Fire, John from Cincinnati e Deadwood. Grazie al film Io ti troverò, ha esordito alla regia. Il protagonista del film è interpretato da Aaron Paul, attore statunitense reso celebre dalla serie televisiva Breaking Bad. Dal 2016 fa parte del cast di Path. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IO TI TROVERO', LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

I protagonisti della storia sono Claire e David, una coppia di giovani innamorati che vivono la loro storia d'amore in maniera spensierata, con grande passione ed intesa. Tutto sembra perfetto e la relazione va per il meglio, quando all'improvviso Claire sembra scomparire nel nulla. David è sconcertato dall'accaduto e, pensando al peggio, inizia a indagare per conto suo deciso a scoprire la verità. Le sue indagini lo porteranno presto a comprendere che, in realtà, la donna di cui è innamorato nascondeva un passato ricco di segreti scomodi e pericolosi. Le sue indagini, ben presto, infastidiranno personalità pericolose che cercheranno di eliminarlo, impedendogli così di scoprire la verità che si cela nel passato di Claire... Cosa scoprirà David?

