Ida/ Uomini e donne, Mariano Catanzaro perde le staffe a causa sua! Perché?

Ida tra Nicolò e Mariano? Tanto è bastato per far adirare il napoletano che non mana giù il fatto di dividere la sua corteggiatrice con un altro, come andrà a finire a Uomini e donne?

19 febbraio 2018 Hedda Hopper

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Uomini e donne torna in onda oggi con la prima puntata dedicata al trono classico e nuovi scossoni per i 4 tronisti e i nuovi corteggiatori. In particolare, anche Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante saranno al centro dei nuovi sviluppi e, questa volta, non si limiteranno ad essere spettatori delle loro colleghe donne. In particolare, se quello che è successo con Marta Pasqualato non bastasse, ecco che ci pensa Ida a mettere altra carne sul fuoco e non solo per quel che riguarda il trono di Mariano ma anche per quello di Nicolò, ma cosa succederà di preciso in questa nuova puntata del trono classico? Ancora una volta di tutto e molto avrà a che fare con una sorprendente decisione presa proprio dalla corteggiatrice del napoletano.

IDA A RISCHIO ELIMINAZIONE?

Nella puntata di oggi di Uomini e donne scopriremo che Ida ha deciso di dire sì a Nicolò e di uscire con entrambi i tronisti. Mariano non era al corrente di questa sua decisione e perderà le staffe arrivando addirittura a volerla eliminare dal programma. La prima esterna ad andare in onda sarà proprio quella di Nicolò e Ida che hanno avuto modo di parlare e conoscersi meglio uscendo insieme e vedendosi in una terrazza. Mariano, invece, è uscito con lei ammettendo di averla pensata tutta la settimana e lei ricambia dandogli una foto che li ritrae insieme. Le cose sembrano andare bene almeno fino a che la corteggiatrice gli ha rivelato di essere uscita anche con Nicolò suscitando l’ira del tronista. Una volta arrivata in studio Ida finirà sotto accusa ma a sua discolpa lei dichiara di non aver mai espresso parole negative su Nicolò e di non essersi dichiarata per Mariano che, di tutta risposta, vorrebbe eliminarla ma Nicolò prende le sue difese. Cosa succederà adesso?

