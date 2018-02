Ignazio Moser, Detto Fatto / La sorpresa di Cecilia Rodriguez e la domanda della Balivo: “Arrivano i pargoli?”

Ignazio Moser ospite di Detto Fatto con Caterina Balivo; l'ex ciclista parla di Cecilia Rodriguez, del Grande Fratello Vip e della possibilità di mettere su famiglia con la fidanzata.

19 febbraio 2018 Valentina Gambino

Ignazio Moser è stato uno dei protagonisti della prima puntata settimanale di Detto Fatto, il programma televisivo dedicato ai tutorial condotto da Caterina Balivo sulla seconda rete di Casa Rai. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha avuto modo di mettersi nuovamente in gioco concedendo una intervista divertente e con pochi filtri. Naturalmente, si è parlato ancora una volta della sua relazione d’amore con la sorella di Belen, nata nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio in queste giornate, la storia tra i due è stata nuovamente messa in discussione dal mondo del gossip. Eva Henger infatti, ha svelato dei dettagli che riguardavano Francesco Monte ed anche la storia del Tapiro, non aveva certo remato a loro favore. Tra gag e risate, la conduttrice ha tentato di strappare delle rivelazioni inedite dell’ex sportivo, che ha mantenuto intatta la sua solarità. Si è partito in quarta all’interno degli studi, chiedendo al diretto interessato delle novità sulla gelosia della Baby Rodriguez: “È vero che è molto gelosa… Purtroppo è vero”, risponde il disponibile Moser.

Caterina Balivo però, non accontentatosi della risposta sbrigativa di Ignazio Moser, ne ha voluto sapere di più: “La ragazza va un po’ contenuta”, ha risposto lui. Ed intanto poi, c’è stato modo di parlare anche del Grande Fratello Vip. Ignazio Moser ha confidato che rifarebbe tutto, rivelando di essere rimasto in ottimi rapporti d’amicizia con Cristiano Malgioglio. Poi si è parlato anche dei genitori di lui e di seguito, è arrivata la sorpresa con il videomessaggio di Cecilia mentre la conduttrice indagava sulla possibilità o meno, da parte dei due, di mettere in piedi una famiglia tutta loro. “Ragazzi siete bellissimi, adesso aspettiamo i pargoli?” chiede Caterina. “Con calma…”, è la risposta cortese e divertita dell’ex ciclista. Successivamente, la pagina Instagram ufficiale di Detto Fatto, ha voluto condividere uno scatto di Moser insieme a Giovanni Ciacci, il mitico “GiòGiò” che presto diventerà anche uno dei ballerini ufficiali della nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza il prossimo 10 marzo sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

