Il Segreto /Anticipazioni puntata serale: Francisca mette all'asta tutti i beni di Severo (19 febbraio 2018)

Il Segreto torna questa sera su Canale 5 con una maxi puntata da non perdere. Le anticipazioni rivelano che nel corso dei nuovi episodi Francisca darà il via a un'asta, ma gli oggetti...

19 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Il Segreto

I recenti avvenimenti devono aver messo seriamente alla prova Donna Francisca, che a partire da questa sera farà di tutto per dimostrare a Raimundo Ulloa di essere una donna diversa da quella che ha conosciuto fino a oggi. Le nuove intenzioni della perfida matrona de "Il Segreto" potrebbero però nascondere qualcosa di molto più importante, dal momento che non sarà facile credere fino in fondo alla sua volontà di rinunciare alle diverse lotte che fino a oggi l'hanno vista protagonista. Riuscirà Francisca a mettere finalmente da parte tutto il suo potere e rinunciare alla sua sete di vendetta? Le anticipazioni per la puntata di questa sera rivelano che la protagonista farà di tutto per redimersi dai suoi recenti peccati, e proprio per questo organizzerà un'asta a favore dei più bisognosi; tuttavia, la matrona metterà in vendita tutti i beni un tempo di proprietà della famiglia Santacruz, mandando su tutte le furie il povero Severo. Riuscirà Carmelo a tenere a bada il suo migliore amico?

EMILIA METTE ALLE STRETTE MATIAS

Decisi a non nascondere più ciò che provano l'uno per l'altra, Matias e Beatriz hanno ceduto alla passione, ma nelle ultime puntate de Il Segreto alcuni strani spostamenti hanno messo in allarme Emilia. La locandiera, infatti, è riuscita a intuire che suo figlio continua a nasconderle qualcosa e, dopo aver fiutato i motivi di alla base di questo mistero, nella puntata serale in onda oggi la vedremo affrontare una volta per tutte la delicata questione. Emilia, infatti, chiederà a Matias se fra lui e Beatriz sia in corso una relazione extraconiugale, ricordando a suo figlio che un eventuale tradimento potrebbe portare a delle conseguenze molto spiacevoli. Di fronte alle sue insistenze, Matias non potrà fare altro che confermare i suoi sospetti, ma, ammettendo i propri errori, le assicurerà di voler mettere al più presto la parola fine su questa storia. Cosa ne sarà dell'amore che il ragazzo prova per Beatriz?

© Riproduzione Riservata.