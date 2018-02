Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini “ape regina”, Francesco Monte prepara ritorno choc?

19 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Isola dei Famosi 2018, ultime notizie

Il cibo è il “collante” che tiene uniti i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018? Sembra di sì, visto che le operazioni per procurarsi il cibo e la preparazione dei pasti sono le uniche attività che riescono a ravvivare l'atmosfera tendenzialmente un po' cuba che regna in Honduras. Dopo il litigio con Rosa Perrotta, e nonostante le critiche per quel suo comportamento definito da “ape regina”, Alessia Mancini continua a coordinare il “lavoro” sull'Isola dei Famosi, soprattutto quando si tratta di cibo, quindi di fuoco e fornelli. Procurarsi cibo, soprattutto quando scarseggia, preparare un pasto e mangiare sono le attività che scandiscono la giornata dei concorrenti, ma c'è anche qualche naufrago che fa eccezione. Questo è ad esempio il caso di Marco Ferri, il quale non trascura l'attività fisica. Una cosa è certa: basta mettere un po' di cibo in “tavola” per strappare un sorriso ai naufraghi dell'Isola dei Famosi...

ISOLA DEI FAMOSI 2018: TORNA FRANCESCO MONTE?

Nelle ultime ore comunque continuano a tenere banco le voci su un possibile ritorno di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018. L'ex naufrago non rientrerà nel reality, ma dovrebbe fare una sorpresa a Paola Di Benedetto, modella vicentina con cui ha avuto un flirt nelle settimane in cui ha partecipato al programma. È stata la stessa conduttrice del programma a promuovere l'idea durante l'ultima puntata serale dell'Isola dei Famosi. «Io Francesco lo vedrei bene di nuovo in Honduras, non come concorrente ma almeno come ospite per fare una sorpresa a Paola», aveva dichiarato Alessia Marcuzzi in diretta. L'ex tronista aveva pure mandato un messaggio a Paola Di Benedetto, dicendo di fare il tifo per lei. La modella dal canto suo ha confessato agli altri concorrenti di «pensare a lui ogni giorno». Al momento però sono ancora in sospeso le questioni legate al canna-gate, per cui il condizionale è d'obbligo riguardo l'eventuale nuova parentesi all'interno del reality.

