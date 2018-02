Ivan e Simone Origone/ Gli sciatori che portano in alto il nome dell'Italia (Che fuori tempo che fa)

Ivan e Simone Origone, i due sciatori continuano a portare in alto il nome del nostro paese grazie a risultati importanti nella loro disciplina (Che fuori tempo che fa)

Ivan e Simone Origone, Che fuori tempo che fa

Ivan e Simone Origone continuano a portare in alto il nome dello sci in Italia, come dimostrato dalla doppia vittoria registrata in occasione della Coppa del Mondo di sci di velocità la scorsa settimana. Nella splendida cornice finlandese di Salla, il più piccolo dei fratelli Origone è riuscito a posizionarsi quinto grazie alla velocità di 161,921 km/h. Simone ha invece registrato ad inizio mese la vittoria azzurra in coppia con Valentina Greggio, riuscendo a superare l'operazione al ginocchio destro che lo ha bloccato a metà gennaio. Una vittoria che la coppia di Azzurri è riuscita a raddoppiare anche nell'ultima gara, quando è riuscito a battere Bastien Montes, atleta svizzero, e Manuel Kramer, sciatore austriaco, con la velocità di 163,719 km/h. Ivan e Simone Origone saranno inoltre ospiti di Che fuori tempo che fa nella puntata di oggi, lunedì 19 febbraio 2018, dove discuteranno degli ultimi successi. I due fratelli sciatori sono fra i più in vista degli ultimi decenni, come dimostrano i tanti traguardi registrati nelle diverse gare sciistiche. Lo scorso giovedì, Simone e Ivan Origone sono stati inoltre ospiti di Rifugio La Stampa, l'evento promosso a Cervinia che li ha visti fra i commentatori dei Giochi invernali di PyeongChang. Una bella rimonta ai mondiali se solo si pensa alla vittoria sfiorata l'anno scorso, quando Simone è riuscito a conquistare appena il quarto posto e Ivan ha concluso con il sesto al CdM speek skiing.

IVAN E SIMONE ORIGONE, LA VITA E LA CARRIERA

Simone Origone è nato nel novembre del 1979 ad Aosta, otto anni prima della nascita del fratello Ivan. Entrambi sciatori di velocità d'alto livello, hanno incontrato il mondo dello sport appena bambini. Simone aveva solo tre anni quando grazie al padre è entrato a far parte del Val d'Ayas, lo sci club che gli permetterà 13 anni più tardi di entrare nella squadra valdostana di supergigante e discesa libera. La formazione del maggiore dei fratelli Origone è stata invece significativa per Ivan, che ha abbandonato lo sci alpino per seguire le sue orme.

Il secondo dei fratelli ha vissuto inoltre il suo debutto nel 2005 grazie ai Campionati Mondiali di Breuil Cervinia, riuscendo a conquistare il 38° posto e ottenendo il 20° alla successiva Coppa del Mondo. Appena l'anno precedente, Simone era entrato negli Azzurri con successo, grazie al secondo posto conquistato in Coppa del mondo ed il primo al Breuil Cervinia. Conquisterà in tutto cinque ori ed un argento ai Mondiali, a cui si aggiungeranno otto Coppe del Mondo, riconoscimenti che vedranno vincente anche il fratello Ivan. Quest'ultimo conquisterà infatti il suo primo Oro al Grandvalira del 2015, quattro anni dopo l'argento ottenuto a Verbier. Vince inoltre la Coppa del mondo di sci di velocità nel 2008 e 2015.

