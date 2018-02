KATE MIDDLETON / La duchessa di Cambridge sfila in verde scuro alla cerimonia dei Bafta 2018

Kate Middleton ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Bafta 2018, indossando un abito verde scuro per non contraddire il cerimoniale della Famiglia Reale.

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Kate Middleton ai Bafta 2018

Le star presenti ai Bafta Awards 2018 che si sono tenuti ieri sera a Londra, hanno deciso di sfilare in abiti neri sul red carpet. Proprio come accaduto qualche settimana al Golden Globes, infatti, le attrici presenti all'evento hanno aderito alla causa di Time's Up, il movimento che si batte contro gli abusi e le molestie sulle donne. Un'iniziativa alla quale non ha partecipato la celebrità più attesa di tutte ovvero Kate Middleton: la duchessa di Cambridge ha presenziato alla premiazione per gli Oscar inglesi al Royal Albert Hall di Londra insieme al principe William ma non ha potuto indossare un abito nero. Per lei la scelta è ricaduta sul verde scuro in stile impero: l'abito firmato da Jenny Packham aveva una semplice cintura nera in vita ed era associato a degli stupendi smeraldi al collo. Ma per quale motivo Kate non si è unita alla causa delle attrici di hollywood? La ragione è chiara e va associata al rigido cerimoniale della Famiglia Reale inglese.

Kate Middleton sfila in verde scuro ai Bafta 2018

Katie Middleton non ha potuto unirsi alla causa di Time's Up come vuole il cerimoniale della Royal Family. Il protocollo prevede, infatti, che i membri della Casa Reale non possano prendere posizione politica in situazioni pubbliche e il nero avrebbe chiaramente contraddetto tale regola. La scelta di un colore scuro, associato ad una cintura e ad una borsa nera, fa comunque capire come la Duchessa di Cambridge intendesse esprimere il suo sostegno al movimento in difesa delle donne senza però contraddire la rigida etichetta reale. La moglie di William è apparsa stupenda nel suo abito in stile impero, che mette in evidenza le sue forme a poche settimane dal parto. La nascita del terzogenito della coppia reale è infatti prevista per il mese di aprile, ma la futura regina riconferma come la gravidanza le faccia bene: truccata e attorniata da preziosi gioielli, è stata lei la più ammirata di tutte anche in presenza di grandi celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo.

