LA GRANDE BELLEZZA/ Su Iris il film con Toni Servillo e Sabrina Ferilli (oggi, 19 febbraio 2018)

La Grande Bellezza, il film in onda su Iris oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Toni Servillo, Sabrina Ferilli e Carlo Verdone, alla regia Paolo Sorrentino. Il dettaglio della trama.

19 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE SABRINA FERLLI E CARLO VERDONE

La grande bellezza, il film in onda su Iris oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 21.00. Era il 2013 quando l'italia cinematografica, dopo anni di latitanza (più o meno dai tempi de 'La Vita E' Bella'), non portava in cassa successi e premi. 'La grande Bellezza' fu proprio questo, il successo, i premi internazionali, la vittoria del luogo comune italico che è piaciuto al mondo perché mostra i nostri stereotipi. Il regista del film, è colui che alcuni definiscono il nuovo Fellini del cinema italiano e se ciò può essere vero proprio in questo film, il paragone con Federico (Fellini per tutto il mondo è solamente Federico), è azzardato, almeno per ora. Comunque di Sorrentino rimangono alle cronache ottimi film come 'L'uomo in più', 'Il Divo', il recente 'Youth - La Giovinezza', forse la vera maturità del regista, dirigendo un cast di attori internazionali come Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda. Ne 'La Grande Bellezza', il protagonista assoluto è l'attore simbolo del cinema 'Sorrentino', Toni Servillo, abile nell'interpretare quei ruoli tipici di un'Italia in declino tra corruzioni, nefandezze, scambi elettorali, puzze mafiose. Al fianco di Servillo, troviamo un cast che rappresenta tanto il cinema italiano contemporaneo come la bravissima Iaia Forte, Carlo verdone, Sabrina Ferilli, Pamela Villoresi, Serena Grandi e tanti altri. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA GRANDE BELLEZZA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Roma 'caput mundi', ma Roma anche capo del declino italico, tra opulenze di palazzo, dolci vite ritrovate, vecchie vite alla deriva. In questo scenario si muovono i personaggi del film, quasi macchiette di un Carnevale moderno e poco ortodosso, allegoria di una nazione in declino, personaggi scoperti dal giornalista Jep Gambardella (Toni Servillo), paparazzo nel cuore della Roma che si diverte tra party nei palazzi ed inviti a feste fini a se stesse, l'esaltazione del vuoto. Scrittore fallito, il suo scopo è quello di divenire passo dopo passo, festa dopo festa, il 're dei mondani' di una Roma opulenta e superficiale, marionette di una borghesia ritrovata con la puzza di alcool e cocaina piuttosto che di quel romanticismo della 'Dolce Vita' d'antan. In questo teatrino vacuo e inverosimile si muovono 'marionette' di un terzo millennio assurdo e surreale, davvero felliniano per molti aspetti. Tra i personaggi coinvolti in questa farsa del nulla con calici libati, il Conte e la Contessa Colonna, religiosi, attori, politici, faccendieri, personaggi falliti alla ricerca di una seconda chance. Ma la vita porge il conto a Jep Gambardella, un conto salato fatto di solitudine in mezzo a migliaia di amici, di nulla umano, solamente la ex fidanzata di Gambardella gli sarà accanto in quel vuoto per un crescendo di malinconia e amarezza.

