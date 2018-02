LUCA GUADAGNINO/ BAFTA 2018: “Chiamami col tuo nome” vince per il miglior adattamento di James Ivory

Il film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta 2018.

19 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Guadagnino

In occasione dei Bafta 2018, gli Oscar inglesi, il film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory. Il film con Timothée Chalamet e Armie Hammer è infatti tratto dal romanzo di André Aciman. A ritirare il premio, durante la serata di premiazione alla Royal Albert Hall di Londra, lo sceneggiatore James Ivory: “Un film dipende da molte persone, ma prima di tutto dipende dagli attori. E noi abbiamo avuto l'immensa fortuna di avere gli attori che avevamo. E io sono stato fortunato di esser stato scelto per questo progetto”, ha detto Ivory, classe 1928, che si è fatto aiutare dal giovane Chalamet per salire sul palco. La pellicola di Luca Guadagnino è in corsa per gli Oscar del 4 marzo con quattro candidature: miglior film, miglior attore (Timothée Chalamet), miglior sceneggiatura non originale e miglior canzone (“Mystery of Love” di Sufjan Stevens).

James Ivory wins Adapted Screenplay! With a little help from @realchalamet... #EEBAFTAs pic.twitter.com/4kxlUDD3qh — BAFTA (@BAFTA) 18 febbraio 2018

GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

Il Bafta per il miglior film se lo è aggiudicato “Tre manifesti a Ebbing”, Missouri, che ha vinto anche anche il premio per il miglior film inglese e per la miglior sceneggiatura originale. Premiati anche Frances McDormand come miglior attrice protagonista e Sam Rockwell come miglior attore non protagonista. In tutto quindi il film dell'anglo-irlandese Martin McDonagh si è portato a casa cinque riconoscimenti. Il premio come Miglior attore protagonista è stato vinto da Gary Oldman per il ruolo di Winston Churchill ne “L’ora più buia”, che ha vinto il Bafta per il miglior make up per la straordinaria trasformazione di Oldman. Ritirando il premio l’attore inglese ha ringraziato Churchill e la sua famiglia per questa grande opportunità di carriera. Il film “The Shape of Water” - il più nominato con 12 candidature - ha vinto tre riconoscimenti: la miglior regia andata a Guillermo Del Toro, la miglior colonna sonora al compositore Alexandre Desplat e la miglior scenografia. Il regista messicano ha ricordato la sua protagonista, Sally Hawkins, e ha omaggiato la scrittrice Mary Shelley che gli è stata da ispirazione con le sue storie di mostri. Miglior attrice non protagonista è stata giudicata Allison Janney, madre di Tonya Harding nel film “Tonya”.

