Matteo Gentili e Marco Ferri / L’ex e l’amico si contendono Paola Di Benedetto? “Vedremo cosa accadrà…”

Matteo Gentili e Marco Ferri, l'ex fidanzato e l'amico di Paola Di Benedetto si contendono le sue attenzioni? La giovane Madre Natura pensa esclusivamente a Francesco Monte.

19 febbraio 2018 - agg. 19 febbraio 2018, 18.05 Valentina Gambino

Matteo Gentili di nuovo da Barbara d'Urso

Francesco Monte ha fatto una “dichiarazione” a Paola Di Benedetto durante il suo videomessaggio andato in onda durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi? L’ex tronista l’ha salutata calorosamente e lei, dopo le parole di Daniele Bossari, ha avuto modo di ricambiare con un bacio che a molti è sembrato “freddo”. Quest’oggi, durante Pomeriggio 5 Matteo Gentili, ex fidanzato di Madre Natura è stato nuovamente ospite di Barbara d’Urso per poterne parlare con lei. “Non mi sono fidanzato… per un po’ voglio stare tranquillo!”, confida il calciatore ospite in studio. Con lui anche Eva Henger, intervenuta per rivelare ulteriori dettagli sul faccia a faccia con Nadia Rinaldi, ieri nel corso di Domenica Live. Intanto in Honduras, Marco Ferri sta cercando di conquistare Paola? “Non penso che Paola apprezzerebbe una sorpresa da parte mia”, rivela Matteo interpellato ancora dalla conduttrice. Secondo lo studio la reazione di Paola è apparsa un po’ freddina (sempre in riferimento a ciò che gli aveva confidato Bossari in diretta): “Vedremo al suo ritorno come si comporterà” afferma ancora il suo ex. C’è un avvicinamento con Marco Ferri? “Lì si perde la cognizione della realtà”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Matteo Gentili ancora ospite di Pomeriggio 5



Matteo Gentili dopo lo scorso 7 febbraio, quest'oggi sarà nuovamente ospite di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso. L'ex fidanzato di Paola Di Benedetto, aggiungerà altri dettagli alla loro passata relazione d'amore? Alla ruspante conduttrice, la giovane promessa del calcio aveva già confidato: “Quattro anni di storia… io giocavo a calcio a Reggio Calabria e torno a Vicenza dove lei lavorava. Mi contatta sui social e ci vediamo in un locale ed era un colpo di fulmine. Fidanzati in casa, io sono stato due anni a Vicenza… a novembre lei parte per Colorado e in quel periodo siamo entrati un po’ in crisi. L’idea era quella di mettere in piedi una convivenza”. Di comune accorto decidono di prendersi una pausa anche se lui era molto innamorato: “Io sono stato malissimo… per Natale non ci sentiamo. Il 31 dicembre le mando un messaggio. Io mi aspettavo una risposta fredda da lei, ma mi ha risposto: ‘Mi hai fatto scoppiare il cuore’. Da lì ci messaggiamo e lei mi dice che partirà per L’Isola dei Famosi ma voleva rivedermi”. Poi il primo giorno del nuovo anno si recano insieme a cena e lei confida all’ex di stare per andare in Honduras e che al ritorno si sarebbero rivisti. Il resto, come ben sapete, è già storia. Lei pare essere caduta tra le braccia di Francesco Monte e lui voleva “rivendicare” i precedenti “diritti” da fidanzato.

Paola pensa ancora a Francesco: le confidenze con Marco

Intanto in Honduras, Paola Di Benedetto potrebbe già avere dimenticato non solo Matteo Gentili ma anche Francesco Monte. Ecco perché, si parla sempre di più di fortissima intesa con Marco Ferri, influencer e anche lui naufrago della 13esima edizione del reality show dedicato alla sopravvivenza. Tra i due però, c’è solo un sincero rapporto di stima e amicizia. Ecco perché, dopo la scorsa diretta di martedì sera quando Daniele Bossari ha confessato a Madre Natura che Monte la pensa sempre, la giovane si è confidata proprio con il ragazzotto tutto muscoli, affermando di pensare sempre all’ex tronista: “Si ci penso perché mi piacerebbe riprendere quello che ho lasciato…io ci penso ogni giorno…non parlo di lui perché non è presente…come avete visto tra noi non c’è stato nulla di finto…”. Poi ha aggiunto: “Ho tanta voglia di continuare la conoscenza fuori, tocca vedere lui se è disposto…forse a casa troverò una situazione diversa. Vorrei parlare con lui per sapere come sta e mi auguro si sia tranquillizzato, visto che l’ultima settimana non è stato bene”.

