Michelle Hunziker condurrà "Scommettiamo che...?"/ È ufficiale: dal prossimo aprile su Canale 5

Michelle Hunziker condurrà "Scommettiamo che...?": arriva la conferma ufficiale dal Chief Creative Officer di Magnolia, dal prossimo aprile nella prima serata del venerdì di Canale 5.

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Michelle Hunziker

L'avventura al Festival di Sanremo 2018 ha confermato come Michelle Hunziker sia una delle conduttrici più talentuose del panorama televisivo italiano. La svizzera, già da anni per alcuni periodi al timone di Striscia la notizia, si è dimostrata un'abilissima padrona di casa, riuscendo a dimostrare la sua abilità grazie ad una miscela di divertimento e serietà. E proprio la conferma avuta nell'importante kermesse canora, ha convinto Magnolia e Canale 5 a metterla alla guida di un programma tutto suo, che andrà in onda da aprile in prima serata. La voce era nell'aria già da qualche mese ma la conferma ufficiale è finalmente arrivata direttamente da Stefano Orsucci, Chief Creative Officer di Magnolia. Intervistato da Il Messaggero, ammette: "Sì, Michelle Hunziker sarà la conduttrice. Il programma andrà in onda ad aprile, in prime serata, il venerdì sera (...). Al Festival di Sanremo ha dimostrato di essere in grado di tenere il palco. E poi ha già fatto questo programma in Germania ed è un garanzia. È molto fresca, carina, parla tutte le lingue, e con gli ospiti internazionali è perfetta".

Le novità del nuovo 'Scommettiamo che?'

Nell'intervista rilasciata a Il Messaggero, Stefano Orsucci racconta qualche dettaglio in più sul programma che ancora non ha un titolo ben definito anche se esso sarà quasi sicuramente molto simile rispetto all'originale che un tempo andava in onda in Rai. Michelle Hunziker dovrebbe condurre da sola, ma sicuramente avrà al suo fianco un inviato soprattutto per le prove in esterna. Anche la formula non dovrebbe essere molto diversa, a partire dalle esibizioni dei protagonisti fino alle scommesse degli ospiti vip, che saranno puniti in caso di sconfitta. Se un tempo era la doccia la loro punzione, ora potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso e più divertente sul quale ancora la produzione sta lavorando. Un ritorno al passato, che comunque non sarà l'unico in programma nei prossimi mesi. Ricordiamo infatti che andrà presto in onda anche La Corrida, che sarà presentata da Carlo Conti.

