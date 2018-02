PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 febbraio 2018: cresce l'Acquario, complicazioni per la Bilancia

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Previsioni del giorno: crescita per l'Acquario, inizio complicato per la Bilancia per quanto riguarda il lavoro.

19 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, 19 febbraio

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 19 FEBBRAIO 2018

Ora andiamo a vedere segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, partendo dai segni di Ariete e Toro. Ariete: i nati sotto questo segno hanno la Luna nel segno come già accaduto nella giornata di domenica. Inoltre Saturno è dissonante, quindi in questo momento non mancano diverse battaglie nella vita. Qualcuno potrà lottare per stare meglio, se ha avuto un momento di depressione o una situazione salutare negativa. In amore ci potranno essere delle nuove situazioni. Bisogna fare delle richieste se si è pronti a vivere un grande progetto e a portarlo avanti. Toro: la fine di febbraio sarà molto positiva e migliore rispetto all'inizio del mese. Non si devono mettere in discussione le abilità dal punto di vista lavorativo. C'è necessità di ammettere però anche i difetti soprattutto se il lavoro ha impegnato molto e ci si vorrebbe dedicare un pò di più alla famiglia non ci si deve stressare.

INIZIO DI SETTIMANA COMPLICATO PER LA BILANCIA, LAVORO

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i problemi legati al lavoro dei vari segni zodiacali seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il segno dell'Ariete devono portare avanti delle battaglie, ma c'è sicuramente un grande progetto che può portare a una crescita professionale interessante. Il Toro non deve mettere in discussione le sue abilità dal punto di vista lavorativo e c'è l'obbligo di ammettere i difetti soprattutto se c'è l'obbligo di essere molto concentrati. L'inizio della settimana del segno della Bilancia è al rallentatore, ora è il momento di alzare la tensione e cercare di evitare di farsi travolgere completamente dall'apatia. L'energia dell'Acquario può regalare grandi successi anche sul lavoro, serve però concentrare questa forza su un solo ambito senza disperdere tutto in cose che offrono di certo meno sicurezze. Attenzione quindi alle perdite di tempo che possono portare sulla strada sbagliata.

CRESCITA INTERESSANTE PER L'ACQUARIO, CHI SALE E CHI SCENDE

Partiamo da chi sale e chi scende l'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 19 febbraio 2018, secondo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Crescita interessante per l'Acquario che ha tirato fuori una buona energia. E' un momento molto interessante anche per il Capricorno che però avrà molte cose da fare e allora potrebbe disperdere tutto e trovarsi anche a vivere delle complicazioni. I Pesci devono evitare di vivere di malinconia e di fare vittimismo. Quest'anno potrebbe essere molto importante, ma ci deve essere l'intenzione per svoltare e trovare la forza di reagire anche di fronte alle avversità e a un carattere da sempre particolare. Anno positivo e momento di crescita anche per il Sagittario che però deve sapere anche come sfruttare le occasioni che vengono. Si deve saper aspettare perché la fine dell'anno sarà importante davvero.

© Riproduzione Riservata.