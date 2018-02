POLIZIOTTO SUPERPIU'/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 19 febbraio 2018)

Poliziotto superpiù, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Terence Hill e Ernest Borgnine, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.

19 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST TERENCE HILL

Poliziotto superpiù, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia e d'azione italiana, adatta alle visione di tutta la famiglia e che vede Terence Hill recitare in una delle prime volte senza al suo fianco l'amico Bud Spencer. Il film è uscito nei cinema italiani nel 1980 ed è stata diretta dal grande Sergio Corbucci, uno dei re moderni della commedia all'italiana, da ricordare per film come 'Il Signor Robinson, Mostruosa Storia D'Amore E D'Avventure', con Paolo Villlaggio e la meravigliosa Zeudy Araya, 'Pari e Dispari', in questo caso con la premiata coppia Spencer/Hill protagonista, così, sempre con Bud Spencer e Terence Hill, il divertente e scazzottato 'Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro'. Ma Corbucci sono tante pellicole, uno dei padri dello spaghetti-western (Django fu un suo personaggio) che l'ha reso popolare nel mondo, amato anche da Quentin Tarantino. Nel cast de 'Poliziotto superpiù', accanto a Terence Hill (ricordiamo il vero nome dell'attore, Massimo Girotti), il grande attore americano premio Oscar d'origine italiana, Ernest Borgnine. Assieme alla coppia protagonista una serie di attori caratteristi del cinema comico d'azione, tra stunt-man di professione e macchiette del cinema, ruoli tipici nella filmografia di Terence Hill con o senza Bud Spencer. Per rimanere nella tradizione dell'attore, la musica è composta dai fratelli La Bionda, tra i padri dell'Italo-disco, autori di diversi film del genere comico italiano di grande successo. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

POLIZIOTTO SUPERPIU', LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Dave Speed (Terence Hill) è un poliziotto in Miami, ottimo poliziotto che però diviene 'super' in seguito all'esplosione nucleare in un laboratorio della città. Da quel momento la sua vita cambia così come cambia la sua condotta da poliziotto, ora nel pieno di poteri che gli conferiscono una grande forza ed un cazzotto con il quale non si scherza. Da quel momento il crimine non è più al sicuro e Dave inizia a riempire le carceri cittadine di ladri e rapinatori, malviventi e gang di strada e la cosa non va giù alla sua spalla di pattuglia, il sergente William Dunlop (interpretato da Ernest Borgnine), così come alla nipote del sergente con la quale Dave ha una relazione ma che non vuole avere come fidanzato un poliziotto con super poteri. Dave è sulle tracce di una banda nella quale mister Torpedo, proprietario di un magazzino di surgelati, e la bella cantante Rosy Labouche, di cui il sergente collega è innamorato, sono i due capi esecutivi, ma proprio l'amore del sergente Dunlop porterà al tradimento nei confronti dell'amico, svelando alla bella cantante dalla doppia vita il segreto dei super-poteri, ma, soprattutto, ciò che li limita, cioè la visione del colore rosso. Mister Torpedo e Rosy Labouche progettano quindi un piano per inibire Dave, lo attirano sul peschereccio 'Il Barracuda', nave di proprietà di Torpedo che funge anche da stamperia, provocandone l'affondamento nel quale muore il sergente Dunlop, facendo sì che la colpa ricada proprio su Dave Speed, il quale, catturato, dovrà difendersi al processo ma costantemente inibito nei poteri dalla visione costante del colore rosso. Riuscirà Dave a riportare giustizia nella città sconfiggendo la banda di falsari, vendicando l'amico ucciso, mostrando ai giudici la sua innocenza ma, sopratutto, riconquistando al sua amata?

© Riproduzione Riservata.