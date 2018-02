PUSH/ Su Rai 4 il film con Chris Evans e Camilla Belle (oggi, 19 febbraio 2018)

Push, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Chris Evans, Camilla Belle, Djimon Hounsou e Dakota Fanning, alla regia Paul McGuigan. Il dettaglio.

19 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

NEL CAST CHRIS EVANS

Push, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 22.50. Una pellicola di genere fantascienza che risale al 2009 con la regia curata da Paul McGuigan mentre nel cast sono presenti gli attori Chris Evans, Camilla Belle, Djimon Hounsou e Dakota Fanning. Precedentemente all'uscita del film, una nota casa editrice americana ha curato la pubblicazione di un fumetto ideato da Marc Bernardin in collaborazione con Adam Freeman, considerato un vero prequel del film del regista scozzese Paul McGuigan. L'attrice Camilla Belle Routh ha debuttato sul piccolo schermo quando aveva solo cinque anni ed è subito diventata un volto noto della pubblicità televisiva. Molti telespettatori la ricorderanno nello spot della Nespresso, al fianco dell'affascinante George Clooney. L'attrice vanta anche importanti collaborazioni con stilisti italiani famosi tra cui Salvatore Ferragamo. Nel 2016 è stata la protagonista del film commedia intitolato "Sundown" di Fernando Lebrija. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PUSH, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Il film racconta le vicissitudini di un gruppo di adolescenti che si differenziano dagli altri ragazzi perché dotati di poteri paranormali. Per questa loro caratteristica, i ragazzi vengono spesso sottoposti ad esperimenti e studi vari da parte della "Divisione", un organismo che opera a nome del governo. In realtà la Divisione ha un unico obiettivo, riuscire a realizzare un farmaco in grado di intensificare i poteri posseduti dai soggetti esaminati per poter ottenere delle armi umane. Solitamente gli esperimenti non portano a niente e i ragazzi prescelti vengono uccisi. Anche Kira Hudson (Camilla Belle) ha poteri speciali e quindi viene sottoposta a diversi esperimenti. Per fortuna la ragazza sopravvive alle tecniche di sperimentazione, Kira può essere definita una manipolatrice capace di esercitare il totale controllo sulle persone. La ragazza vorrebbe fuggire per non correre il pericolo di essere trasformata in un'arma. Grazie all'aiuto della veggente Cassie, Kira non solo riesce a scappare ma si impossessa anche del medicinale che le è stato somministralo durante l'esperimento. Quando si accorge della fuga della ragazza, la Divisione comincia da subito a cercarla. Intanto, la stessa veggente che ha agevolato la fuga di Kira, va a cercare l'ex-fidanzato di lei, Nick Gant, per sapere notizie della ragazza. In realtà la veggente vuole entrare in possesso della valigetta di Kira che contiene il prezioso farmaco. Oltre alla veggente e alla Divisione, anche alcuni cinesi dai poteri speciali sono sulle tracce di Kira, tutti interessati al recupero della piccola valigia. Dopo una serie di eventi, Kira finisce nelle mani della Divisione e si piega a volere di Henry Carver, un manipolatore che coordina la Divisione. Ora che Carver ha il controllo della ragazza, non sarà difficile farle credere di avere un compito molto importante, rubare il farmaco ai "super-amici". Nick accorre in aiuto di Kira, le dimostra che Carver l'ha manipolata e insieme scappano da lui. Ora il farmaco è al sicuro, con molta probabilità servirà a liberare la veggente madre di Cassie, che è sempre stata contraria agli esperimenti sui giovani superdotati, e che ora è prigioniera della Divisione.

