Pietro Tartaglione Vs la mamma di Chiara Nasti/ Isola dei Famosi: "Io vado a lavorare, lei faccia lo stesso"

Pietro Tartaglione continua a difendere la sua Rosa Perrotta da chi la critica e questa volta è la madre di Chiara Nasti a finire sotto accusa. L'Isola dei Famosi diventa sempre più social

19 febbraio 2018 Hedda Hopper

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

L'Isola dei Famosi 2018 diventa sempre più social e mentre in Honduras i protagonisti si affannano tra pesca, liti, ripari, cibo che manca e ancora liti, i loro parenti si danno da fare sui social. Nei giorni scorsi è toccato al marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, difendere la moglie ai danni di Nadia Rinaldi rea di non dire tutta la verità su Francesco e il canna-gate, oggi è Pietro Tartaglione ad attirare l'attenzione del pubblico e del popolo social. Ancora una volta al centro di tutto c'è proprio Nadia Rinaldi. L'ex naufraga è stata ospite a Domenica Live proprio ieri e, tra i vari argomenti, ha parlato anche delle parole che Monte e Rosa Perrotta hanno usato nei suoi confronti facendole capire che una donna della sua età dovrebbe stare in altri posti e non all'Isola dei Famosi. In difesa di Rosa c'era un'amica in studio ed è a questo punto che la madre di Chiara Nasti, Gabriella, ha deciso di andare sui social per sottolineare il fatto che l'attrice è una grande donna rispetto ad altre.

L'ATTACCO ALLA MADRE DI CHIARA NASTI

Pietro Tartaglione non ha perso occasione per dire la sua sui social con una bella storia postata su Instagram in cui fa notare alla signora che forse dovrebbe fare altro che prendere parte a queste discussioni. Un fan gli ha inviato uno screen in cui gli mostra proprio il commento della signora Gabriella: "Cara signora Argento, come si fa ad attacare una ragazza di 27 anni perché è andata a difendere l'amica in trasmissione, perché è stata chiamata. Io ragazzi non sopporto tutta questa cattiveria gratuita". Chiara Nasti ha fatto scelte diverse che lui non vuole sindacare, soprattutto perché Chiara gli è davvero molto simpatica, ma la signora perché si accanisce così contro l'amica di Rosa? Alla fine del suo video, Pietro invita la Argento a prepararsi per andare a lavoro, cosa che farà anche lui.

