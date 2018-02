Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso “asfalta” Cristina Parodi. Spazio all'Isola dei Famosi

Oggi, lunedì 19 febbraio 2018, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Attualità, interviste e Isola dei famosi.

Come ogni lunedì anche oggi, 19 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Poco fa la conduttrice ha postato una foto su Instagram per ringraziare i suoi fan del successo di Domenica Live: “Buongiorno! E anche ieri Domenica Live prende il volo sopra ogni concorrenza! Picchi del 22% di share e di quasi 4 MILIONI di spettatori! Arriviamo a staccare tutte le altre reti anche di 14 punti di share! Dal pop alla politica, questo è il mix che scelgono gli italiani! Grazie!”, ha scritto Carmelita. Ieri, infatti, il suo programma domenicale è stato leader incontrastato del pomeriggio con: “Domenica Live Politica e Attualità” 3.216.000 spettatori totali (17.60% share commerciale); “Domenica Live Storie” 3.343.000 spettatori totali (19.19% share commerciale); “Domenica Live” 3.400.000 spettatori totali (20.57% share commerciale); “Domenica Live Elezioni politiche” 2.937.000 spettatori totali (17.27% share commerciale). Niente da fare per “Domenica In” che, dopo il successo della puntata dedicata a Sanremo, a ha raggiunto 2.185.000 spettatori pari ad uno share del l’11.7% nella prima parte, e 1.645.000 spettatori con il 9.4% nella seconda parte. Sabato pomeriggio Cristina Parodi, ospite di Tv Talk, aveva lanciato una frecciatina alla rivale: “Noi guardiamo Domenica Live così come la stessa Barbara D'Urso guarda noi. Poi però c'è chi ha la donna col seno più grande del mondo e chi intervista Piero Angela”. Per la Parodi un altro boccone amaro da ingoiare.

SPECIALE ISOLA DEI FAMOSI

A Pomeriggio 5 non mancherà lo “speciale” dedicato all’Isola dei famosi 2018, in vista della puntata serale di martedì 20 febbraio. In studio ci saranno parenti e amici di dei naufraghi ancora in Honduras, ma non è da escludere che Barbara D’Urso abbia invitato anche qualche ex concorrente. Proprio ieri a Domenica Live Eva Henger e Nadia Rinaldi sono state protagoniste di un’accesa lite sul “canna-gate”. Sicuramente Carmelita, che ama le storie d’amore, dedicherà spazio alla “love story” tra Bianca Atzei, che ha da poco chiuso la sua relazione con Max Biaggi, e Filippo Nardi, a rischio eliminazione.

