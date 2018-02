Prossimo episodio Il commissario Montalbano quando va in onda?/ Riprese iniziate, Silvia Bergamasco conferma!

19 febbraio 2018 Anna Montesano

Nella nuova puntata de La Vita In Diretta è arrivata per i fan de Il Commissario Montalbano una grande notizia: i film dedicati al protagonista dei racconti di Andrea Camilleri non si fermano a 32! Non sarà "Amore" l'ultimo episodio che vedrà Salvo Montalbano alle prese con le sue indagini e la conferma arriva proprio a La Vita in Diretta quando Sonia Bergamasco, ospite e intervistata da Francesca Fialdini, annuncia che i lavori sono già in atto. "Se ci saranno nuovi episodi? Si, assolutamente, siamo già pronti per partire ad aprile con altri due nuovi episodi. - e sul suo ruolo - Se sarò la moglie di Montalbano? Vedrete questa sera...". Non si sbilancia quindi la Bergamasco, che nei film in questione interpreta Livia, l'eterna fidanzata di Salvo Montalbano. La Fialdini cerca di carpire qualche anticipazione in più, ma senza grande successo: "Se le fan di Montalbano dovranno dispiacersi che non sarà più scapolo? Vediamo come va a finire, ripensarci? Non posso dire niente".

MONTALBANO, DUE NUOVI EPISODI IN ARRIVO: COSA ACCADRÀ?

Ma cosa vedremo nei prossimi episodi? A quali raccolte di Andrea Camilleri si ispireranno i nuovi racconti? Per ora non ci è dato sapere altro, dalle poche anticipazioni svelate da Silvia Begamasco, le riprese sono già iniziate e - come gli ascolti finora hanno confermato - di certo non deluderanno le aspettative del pubblico affezionato al commissario. E la bella Livia ci sarà ancora? Su questo non ci sono dubbi, date le dichiarazioni dell'attrice. che si è detta felicissima di questo nuovo anno nel cast: "Ormai è il terzo anno e tornare nel ragusano nel periodo più dolce dell'anno e trovare quel set è sempre qualcosa di speciale. E quest'anno c'è stata questa chicca che è davvero qualcosa di unico" ha ammesso.

