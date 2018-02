Roberta Sinopoli Vs Massimiliano Allegri/ La moglie di Claudio Marchisio furiosa sui social: "Nessun rispetto"

Juventus, la moglie di Claudio Marchisio attacca Massimiliano Allegri. Lo sfogo social di Roberta Sinopoli contro la decisione del mister di non schierare il marito.

19 febbraio 2018 Anna Montesano

Claudio Marchisio

Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus, sta vivendo una stagione complicata fatta di tante panchine e infortuni. L'ultima esclusione nel derby della Mole non è proprio andata giù alla moglie del calciatore, Roberta Sinopoli. Attraverso Instagram la Sinopoli ha lasciato un messaggio che sembra diretto a Massimiliano Allegri, tecnico dei campioni d'Italia in carica: "La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco passando quella si trasforma". Sembra quindi evidente ormai che il rapporto tra Marchisio ed Allegri sia ai minimi termini. Il Principino, nonostante l'infortunio di Matuidi, non ha trovato spazio venendo preferito Sturaro, segnale che l'avventura in bianconero è ormai ai titoli di coda.

LE PAROLE DI CLAUDIO MARCHISIO SU TWITTER

Anche se lo stesso Claudio Marchisio, dopo la gara attraverso Twitter, ha espresso parole di gioia per la vittoria senza cadere in alcuna polemica: "Ci vuole audacia, passione e ambizione per vincere un derby. Ci vuole audacia, passione e ambizione per essere Bianconeri. Grandi ragazzi!!". Ricordiamo che il centrocampista, nato a Torino, è stato inserito per due anni consecutivi, nel 2011 e 2012, nella squadra dell'anno AIC e nella squadra della stagione della UEFA Champions League nel 2014-15. Vedremo quindi a fine stagione se le strade tra Marchisio e la Juventus si divideranno oppure la frattura con Allegri verrà ricomposta. Resta l'amaro in bocca per una bocciatura pesante in un match dal valore altissimo, se davvero la storia finirà Marchisio andrà a giocare all'estero visto che il calciatore in Italia ha più volte dichiarato di non voler indossare altra maglia.

