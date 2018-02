STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone frecciatina a Matteo Salvini

Dopo la pausa domenicale, questa sera Striscia la notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.

19 febbraio 2018

Ficarra e Picone

Questa sera, lunedì 19 febbraio, dopo la pausa domenicale alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla trentesima edizione. Nelle ultime ore i conduttori Ficarra e Picone hanno commentato con la loro pungente ironia la visita di Matteo Salvini, del leader della Lega, in Sicilia: “#Salvini: “Ogni volta che torno in Sicilia la trovo sempre più bella”. E devi vedere quant’è bella quando non ci sei tu. #Striscia”, hanno scritto su Twitter i due siciliani. Stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate al Gabibbo sulle note della sigla finale. In attesa di scoprire i servizi della nuova puntata, vediamo alcune notizie legate a delle inchieste del tg satirico.

I RISULTATI DEI SERVIZI DI STRISCIA

Lunedì 19 marzo sarà inaugurato, a Biancavilla (Catania), il nuovo complesso ospedaliero “Maria Santissima Addolorata”. L’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx si era interessata della vicenda quando nonostante i numerosi e ripetuti annunci di inaugurazione, la struttura rimaneva chiusa. “In queste settimane ho potuto vedere tanta sanità che funziona e che va raccontata, ma c’è ancora da lavorare per dare alla Sicilia un sistema finalmente efficiente in ogni territorio”, ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, annunciando l’imminente inaugurazione. A Roma, nel quartiere Lunghezza, è stato posto sotto sequestro un allevamento di cavalli per le pessime condizioni in cui vivevano gli animali. Il proprietario, un italiano 65enne, è stato denunciato per uccisione e maltrattamento di animali. Le indagini hanno documentato la presenza di carcasse di animali morti nel terreno e numerosi animali risultano essere malnutriti e feriti. Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la notizia, si occupò del caso già nel 2013.

