SYLVESTER STALLONE È MORTO/ Foto choc sul cancro per una bufala, ma è marketing virale per Creed 2?

Sylvester Stallone è morto? La fake new diventa virale proprio nel momento in cui arriva il primo poster di Creed 2, solo una casualità? I dubbi sui social e non solo

19 febbraio 2018 Hedda Hopper

Sylvester Stallone

Una coincidenza o solo una fervida immaginazione da parte di chi con la fake news ci guadagna? Il dubbio rimane e mentre la notizia che Sylvester Stallone è morto arriva a valanga sui siti di notizie e sui social, ecco che c'è chi guarda al futuro e pensa che si tratti solo di una coincidenza molto strana visto che, proprio in queste stesse ore, è stato divulgato il primo poster di Creed 2. Il sequel del film sarà incentrato sulla rivalità tra Adonis, figlio di Apollo Creed (Michael B. Jordan), e il figlio di Ivan Drago, il villain di Rocky IV (Dolph Lundgren). Proprio Sylvester Stallone in queste ultime ore ha voluto pubblicare il primo poster del sequel di cui lo stesso Coogler, dsarà produttore esecutivo ma le cui riprese dovrebbero iniziare a breve a Philadelphia con un’uscita prevista per il 21 novembre 2018. Il progetto è in via di sviluppo ma sicuramente la fake news relativa alla morte di Stallone fa riflettere, sia in un senso che nell'altro.

SOLO UNA TROVATA PUBBLICITARIA?

La finta morte di Stallone potrebbe non essere parte del piano di marketing messo in atto della produzione di Creed 2, ma sicuramente da chi ha deciso di cavalcare l'onda per riuscire a diventare virale e guadagnare un po' sull'accaduto. La morte di Stallone è stata accompagnata anche dalla foto e dalla didascalia: “Sylvester Stallone morto stamattina a causa del cancro alla prostata di cui soffriva, l’attore ha tenuto segreta la malattia che alla fine l’ha sopraffatto“. Rimane il fatto che Stallone è vivo e vegeto e si prepara a tornare sul set di Creed 2 e questo consola i fan che si erano già riversati sui social per dire la loro accusando chi non ha di meglio da fare che mettere in giro voci false e notizie così sconvolgenti. Lunga vita al nostro stallone italiano, almeno fino alla prossima fake news, sperando che questo giochetto porti fortuna anche al nuovo film della saga.





