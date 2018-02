Serena Iansiti è Michela Prestia/ Metterà in crisi Il Commissario Montalbano?

Serena Iansiti è Michela Prestia nella seconda e ultima puntata de "Il commissario Montalbano" dal titolo "Amore", in onda lunedì 19 febbraio su Rai 1.

Serena Iansiti sarà fra le guest star dei due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, in prima serata su Rai 1. L'attrice farà il suo ingresso nel secondo episodio, in onda lunedì 19 febbraio, con il volto di Michela Prestia, una ragazza che è stata costretta dagli eventi della vita a prostituirsi. Alle spalle una famiglia che l'ha rifiutata e l'ha costretta ad una solitudine forzata, che infine l'ha portata fra le braccia di uomini sbagliati. E sarà proprio la puntata "Amore", prevista per lunedì 19 febbraio, a dare una nuova possibilità a Michela, al centro di un caso di scomparsa su cui Salvo dovrà indagare e che farà emergere particolari drammatici. Agli occhi dell'attrice, come ha sottolineato in un'intervista a Zerka Lo Spettacolo, il suo personaggio è molto simile a un'eroina dell'Ottocento, attorno a cui ruotano drammi e scelte fin troppo forti, proiettata verso amori impossibili e che spesso l'hanno portata a ribellarsi alle regole della famiglia. Il personaggio di Serena Iansiti sarà persino in grado di mettere in crisi il Commissario Montalbano, le sue certezze e verità. Un personaggio che è riuscito ad affascinare anche la sua interprete, per via dei fili invisibili che nella vita l'hanno costretta ad affrontare diversi eventi drammatici, dimostrando al tempo stesso una forza ed una decisione a combattere fino all'ultimo istante. Non è la prima volta tra l'altro che l'attrice si ritrova a lavorare nel cast dello show, anche se il suo ruolo precedente è collegato con il prequel Il giovane Montalbano, con protagonista Michele Riondino.

LA CARRIERA DI SERENA IANSITI

Nata a Napoli nel maggio del 1985, Serena Iansiti è cresciuta a Latina ed ha trascorso la maggior parte della sua vita nel Lazio. Appena 19enne è entra nel mondo dello spettacolo grazie ai suoi studi in Cinematografia, che le permettono di debuttare in teatro nel 2001 con La misteriosa scomparsa di W, una rappresentazione scritta da Stefano Benni. Diventa popolare per il pubblico del piccolo schermo cinque anni più tardi, quando entra a far parte del cast di Cento Vetrine nei panni di Lavinia Grimani. Quattro anni più tardi la troviamo invece nel cortometraggio di Mike Figgis su Lucrezia Borgia, oltre che nel cast di Un Natale per due, la prima pellicola prodotta da Sky Italia. I telespettatori ritornano tuttavia a notarla negli anni successivi, grazie al ruolo di Ilaria Abate nella quarta stagione della fiction di successo Squadra Antimafia. Lo show le permetterà inoltre di conoscere il suo attuale compagno, l'attore Paolo Pierobon. Negli anni successivi la Iansiti diventa inoltre protagonista della fiction I segreti di Borgo Larici, dove la vediamo nei panni di Anita Sclavi. L'incontro con i format televisivi si rivelerà vincente anche nel 2015, quando interpreterà Clarissa ne Le Tre rose di Eva ed in seguito Stella Parenti ne Il giovane Montalbano.

