Stella Egitto è Cinzia Prestia/ Una ragazza scomparsa con un passato discutibile (Il Commissario Montalbano)

Stella Egitto sarà Cinzia Prestia nel secondo e ultimo appuntamento con "Il commissario Montalbano" dal titolo "Amore", in onda lunedì 19 febbraio su Rai 1.

Stella Egitto è Cinzia Prestia in "Amore"

Stella Egitto sarà al fianco di Luca Zingaretti nelle nuove puntate de “Il Commissario Montalbano”. In particolare vedremo il suo personaggio, Cinzia, nel secondo dei due appuntamenti, dal titolo “Amore” e in onda il prossimo lunedì, 19 febbraio 2018. L'attrice interpreterà infatti la sorella di Michela, una ragazza scomparsa con un passato discutibile e una vita costellata di drammi. Le due protagoniste condividono inoltre una solitudine familiare che ha spinto entrambe a considerare l'altra come l'unico affetto presente nelle loro vite, un rapporto forte che spingerà Cinzia a compiere delle azioni estreme, proprio per proteggere Michela. Come sottolinea il titolo dell'episodio, al centro della trama ci sarà infatti l'amore, ma non solo quello sentimentale, quando nella sua visione più grande. Il personaggio della Egitto dovrà fare i conti con un dolore più grande del previsto quando la sorella sembrerà scomparsa nel nulla: persa ed ormai senza punti di riferimento, metterà in moto la propria forza per riuscire a difendere ancora una volta Michela. La sua presenza nel cast del Commissario Montalbano ha invece entusiasmato l'attrice, che per tanto tempo ha sognato di poter lavorare al fianco di Luca Zingaretti. Durante una sua intervista a Zerka lo Spettacolo, Stella Egitto ha inoltre svelato di apprezzare il suo personaggio proprio perché trasversale e non una delle solite donne di cui il protagonista si innamora.

LA CARRIERA DI STELLA EGITTO

Nata a Messina nell'ottobre del 1987, Stella Egitto muove i primi passi nel mondo del teatro grazie ad alcune commedie di successo, che le permettono di lavorare al fianco di registi importanti. Il debutto in televisione avviene invece nel 2000 grazie a molteplici fiction popolari, impegno a cui affianca il lavoro sul grande schermo. Al cinema debutta infatti grazie al film di Emiliano Corapi, La strada di casa, dove lavora al fianco di Claudia Pandolfi, Daniele Liotti e Donatella Finocchiaro. Nel 2012 ottiene invece maggiore visibilità grazie al ruolo di Alice in Ti stimo fratello, il film diretto da Giovanni Vernia e Paolo Uzzi e che la annovera nel cast a due anni di distanza dalla partecipazione nella pellicola Un altro mondo diretta da Silvio Muccino. Al tempo stesso la vediamo ancora in tv grazie al film di Ricky Tognazzi dal titolo Mia madre (2010), e la fiction di Rai 1 diretta da Claudio Norza, Baciati dall'amore, con protagonista Guglielmo Scilla. Parteciperà inoltre a tre puntate di Squadra Antimafia - Palermo Oggi nel 2011 e tre anni dopo alla miniserie Romanzo siciliano diretta da Lucio Pellegrini. Ruoli tuttavia che non le permettono di ottenere quella visibilità che conquisterà invece grazie al film In guerra per amore, diretto da Pif nel 2016 ed in cui interpreta il ruolo di una giovane madre.

