UN POSTO AL SOLE / Franco e Angela si concedono un'altra possibilità? (Anticipazioni 19 febbraio)

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Maurizio Aiello - Un posto al sole

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 nel suo tradizionale orario delle ore 20:40. Si ripartirà dall'avvicinamento avvenuto tra Franco e Angela, con la coppia che cercherà di capire cosa significhi quanto accaduto. Le tante incomprensioni avevano segnato la fine del loro rapporto, ma i sentimenti erano davvero venuti meno o i genitori di Bianca non avevano mai smesso di amarsi? Con questi presupposti assisteremo oggi ad un loro incontro chiarificatore nel quale terranno banco anche le prospettive per il futuro. Sarà possibile ricominciare? I telespettatori di Upas continueranno a sperare in questo ritorno di fiamma: Angela e Franco piacciono da sempre e vederli separati rappresentava una situazione ai limiti dell'assurdo, soprattutto per i fan storici. Ma la coppia potrebbe dover fare i conti con nuovi problemi, ancora una volta collegati a Peppino...

Un posto al sole: Alberto diventa amico di Sandro?

Nella puntata di Un posto al sole di questo pomeriggio avranno luogo i funerali di Salvo ai quali prenderà parte anche Gaetano. Quest'ultimo sarà sconvolto e pieno di rabbia e troverà il modo per scaricare il suo nervosismo come non avrebbe mai dovuto. Sarà Peppino a pagarne ancora una volta le conseguenze? Il ritorno di Alberto sancirà diversi dubbi tra i suoi vicini di casa. Sarà impossibile, infatti, dimenticare i trascorsi del perfido avvocato che solo qualche mese prima aveva cercato vendetta contro Renato. Ma questa volta le intenzioni di Palladini non saranno chiare, anche se lo vedremo mostrare un certo interesse verso Sandro. È stato lui il primo al quale il legale si è rivolto al momento del suo arrivo e colui che continuerà a prendere di mira. Sarà forse una strategia per avvicinarsi alla famiglia Ferri? È difficile pensare che Alberto Palladini sia davvero cambiato come vuole far credere...

