UNA VITA/ Teresa proclama amore eterno a Mauro: è troppo tardi? (Anticipazioni 19 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 19 febbraio: Teresa è disperata per quanto accaduto a Mauro e dichiara di non avere mai smesso di amarlo. Sarà troppo tardi?

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

I telespettatori di Una Vita sono rimasti con il fiato sospeso lo scorso venerdì dopo il duro attacco subito da Mauro. Per salvare Teresa da morte certa, l'agente si è sacrificato ed stato gravemente ferito da Julio. Questo pomeriggio assisteremo ai risvolti di questa vicenda: Mauro verrà trasportato con la massima urgenza in ospedale dove sarà sottoposto ad un complicato intervento chirurgico per avere qualche speranza di guarigione. Teresa sarà al suo capezzale e non riuscirà a darsi pace per quanto accaduto: non solo si sentirà in colpa per avere provocato il ferimento del suo amato, ma faticherà a perdonarsi per averlo allontanato da sè rifiutando il suo amore. Ecco perché annuncerà di non voler più commettere un simile errore: se Mauro guarirà, lei non lo abbandonerà più e finalmente vivrà il grande amore che l'uno prova nei confronti dell'altra. Ma davvero le verrà offerta questa seconda possibilità?

Una Vita: Teresa pentita per i suoi errori

Nell'episodio odierno di Una Vita, Mauro si troverà costretto a lottare per sopravvivere dopo il ferimento da parte di Julio. Mentre Teresa sarà al suo capezzale, ad Acacias 38 la situazione andrà via via chiarendosi: Julio verrà arrestato e Celia aiuterà Cruz a fuggire, confermando ancora una volta di essere affascinata dal misterioso malvivente. Ma per la signora Alvarez Hermoso ci sarà spazio anche per un chiarimento decisivo: si confronterà con Felipe, preoccupatissimo per le sue sorti, nonostante solo qualche ora prima abbia vissuto nuovi momenti di passione insieme a Huertas. Ma lo stato d'animo del marito non avrà nessun esito: Celia, infatti, gli rivelerà di non avere mai pensato a lui durante le difficili ore della prigionia. Al contrario, l'unica persona alla quale ha rivolto i suoi pensieri è stato il figlio Tano, ancora a Londra per i suoi studi. Saranno parole forti, che potrebbero segnare la fine del matrimonio della coppia...

