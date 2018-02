UOMINI E DONNE/ Trono Classico: il caso di Marta. Ida fa ingelosire Mariano

A Uomini e Donne, in onda su Canale 5, si torna a parlare dei protagonisti del trono classico. Il tronista Nicolò chiude con Marta, Mariano arrabbiato con Ida.

19 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Mariano Catanzaro

Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne. Come consuetudine la puntata del lunedì è dedicata al trono classico. Occhi puntati sul tronista Nicolò Brigante, dopo le novità della scorsa settimana che hanno visto l’allontanamento di Marta Pasqualato. Al termine della scorsa puntata la ragazza ha raggiunto Nicolò in camerino per un chiarimento, ma il tronista non vuole più avere a che fare con lei e la manda via. Durante la settimana Marta ha più volte telefonato al ragazzo e arriva in studio per provare con degli screenshot che si tratta solo di uno scherzo di amici. Nicolò vuole contattare l’autore dello scherzo, ma Marta non vuole coinvolgerlo. Viene anche mostrata una conversazione tra la corteggiatrice e l’amico: Gianni trova la conversazione “finta” e costruita e anche Nicolò e Tina non credono alla buona fede della corteggiatrice. Maria De Filippi getta altra benzina sul fuoco spiegando che l’amico aveva già avvisato Marta del possibile scherzo, ma lei non aveva segnalato niente alla redazione. Nicolò continua a non crederle sostenendo che l’abbia preso in giro e Marta lascia lo studio.

Contrasto tra i tronisti per Ida

Si passa così alle altre corteggiatrice. Esterna in notturna per Nicolò e Virginia. I due passeggiano per le vie di Roma e parlano anche di Marta. Alla fine la bella trentina gli consegna una foto della mamma con due righe da lei scritte per lui e non mancano effusioni tra i due. Il tronista è uscito anche con Ida, corteggiatrice di Mariano. Il tronista napoletano non ha preso bene la notizia che la sua corteggiatrice sia uscita anche con l’altro tronista. Mariano infatti vorrebbe l’esclusiva con Ida, che però non si è dichiarata. Per Mariano e Nicolò arrivano nuove corteggiatrici, 11 sono per il napoletano che però le trova troppo alte… Il tronista napoletano è protagonista di una divertente scenetta in cui, agghindato da cartomante, mostra i tarocchi a Nilufar e Sara con le foto dei loro corteggiatori e fa considerazioni su ognuno di loro.

