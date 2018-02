Uomini e Donne, Diretta Facebook/ 116 persone hanno trovato lavoro e non solo grazie a Maria De Filippi!

Uomini e Donne, 116 persone hanno trovato lavoro grazie alle dirette Facebook introdotte quest'anno da Maria De Filippi. Tanti hanno ritrovato amici, commilitoni...

19 febbraio 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

La grande novità di questa edizione di Uomini e Donne, nella parte del Trono Over, è la diretta Facebook. Maria De Filippi ha infatti deciso di introdurre nel suo programma, campione di ascolti, una fascia dedicata a chiunque abbia bisogno di ritrovare persone conosciute in passato e non più frequentate o per aiutare aziende e privati alla ricerca di personale. Ed è proprio grazie a quest'ultima possibilità che molte persone hanno trovato lavoro, ben 116 per la precisione. Un dato che arriva proprio attraverso un comunicato della redazione di Uomini e Donne, che annuncia: "In 5 mesi sono moltissimi coloro che si sono rivolti alla redazione di “Uomini e donne” per offrire e trovare posti di lavoro e cercare persone che, per diverse vicissitudini della vita, non si incontravano da tantissimi anni.

NON SOLO POSTI DI LAVORO NELLE DIRETTE DI UOMINI E DONNE

Così vengono svelati i dati: "Andando ai numeri, all’interno di questo spazio sono stati offerti circa 450 posti di lavoro e ben 116 sono andati a buon fine. Realtà industriali, ristorazione, piccoli artigiani e lavori in via d’estinzione, hanno trovato soluzione attraverso il programma. Ma soprattutto, 116 persone hanno trovato lavoro!" Un dato davvero molto rilevante, che ha portato ancora più consensi al noto dating show di Canale 5. Anche perchè, oltre a trovare lavoro, molte persone hanno avuto la possibilità di ritrovare compagni di classe, commilitoni, amici d’infanzia e molto altro. Tra coloro che più hanno appassionato il pubblico, impossibile dimenticare Ausilia che ha incontrato dopo 43 anni le 100 compagne di collegio; o anche la romantica storia delle lettere ritrovate da Daniela in un cappotto usato.

