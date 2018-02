Uomini e Donne/ Le pene d'amore di Gemma Galgani e lo sfogo di Sossio Aruta (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: ancora pene d'amore per Gemma Galgani mentre Sossio Aruta si lascia andare ad uno sfogo dopo lo scontro con Gianni Sperti.

19 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Galgani continua a fare i conti con le pene d’amore. Non c’è pace per la dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo aver confessato i suoi sentimenti a Giorgio Manetti, deve fare i conti con Tina Cipollari, tornata single. Ai microfoni di Verissimo, la Galgani ha dichiarato di non vedere insieme Giorgio e Tina e di aver sperato in un ritorno di fiamma con il Manetti prima dell’intromissione con Tina a cui ha rivolto un messaggio: “fatti i fatti tuoi”. La Galgani, dunque, nonostante il Manetti abbia più volte dichiarato di non voler tornare con lei e di essere concentrato sul futuro. Gemma, però, non sembra disposta ad arrendersi e avendo provato per il cavaliere un grande amore, è pronta a mettercela tutta per riconquistarlo. Tuttavia, a mettere i bastoni tra le ruote a Gemma potrebbe anche essere l’amicizia che Giorgio ha con Anna Tedesco con la quale, dopo un’accesa discussione, è tornato il sereno. Cosa succederà, dunque, tra Gemma e Giorgio?

LO SFOGO DI SOSSIO ARUTA

Sossio Aruta è uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima puntata, il cavaliere ha avuto un violento scontro con Gianni Sperti che non ha gradito il suo regalo. Sossio, infatti, ha regalato anche all’opinionista una copia del suo libro che ha letteralmente fatto infuriare l’ex ballerino, convinto che sia stato un modo per pubblicizzare la sua opera. Sossio, così, si è sfogato sui social. “Qualcuno ha provato a spezzarmi le ali, mi son leccato le ferite e ho deciso di volare ancora più in alto. Mai più permetterò a qualcuno di farmi ancora tanto male. Mi piace sognare che la favola più bella devo ancora viverla”, ha scritto Sossio sui social. Il cavaliere, inoltre, spera anche di trovare presto la donna della sua vita con cui costruire una storia che lo renda finalmente felice. Cliccate qui per vedere il post.

