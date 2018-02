Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, video anticipazioni: lacrime e bugie per Marta (19 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 19 febbraio 2018 in onda il trono Classico. Marta Pasqualato torna in studio con le prove della sua innocenza, Nicolò Brigante non le crede.

19 febbraio 2018 Anna Montesano

Marta Pasqualato e Nicolò Brigante

Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne che riparte con il trono Classico. La pntata di oggi parte con il trono di Nicolò Brigante che la scorsa settimana, dopo la segnalazione fatta in studio da Gianni Sperti, ha visto Marta lasciare lo studio. Oggi assistiamo alla sua nuova esterna con Virginia Stablum, che ha portato il tronista nel centro di Roma. E qui, dopo una passeggiata tra le piazzie più note della città, la corteggiatrice gli fa un regalo importante e scattano nuove effusioni. Il tronista racconta emozionato l’esterna, poi però Maria De Filippi torna a parlare di Marta che torna, dopo la scorsa puntata, si è recata nel suo camerino per un chiarimento. Questo non è andato per il meglio, tanto che Nicolò alla fine non ha creduto alle sue parole e l'ha mandata via. Clicca qui per vedere il video anteprima della puntata.

MARIANO E NICOLO' RIVALI PER IDA

Marta però ha chiamato più volte la redazione e oggi è in studio perché vuole mostrare al tronista degli screenshot della conversazione con l'amico che le avrebbe fatto questo brutto scherzo. Nicolò, così come Tina e Gianni, non sembrano però credere a questi messaggi, trovando il tutto costruito a tavolino. Di fronte ad ulteriori dettagli di Maria a favore di Marta, Nicolò continua a non crederle, così la corteggiatrice lascia nuovamente lo studio. Intanto si scopre che Nicolò è uscito anche con Ida, corteggiatrice di Mariano, che dopo aver scoperto questo si infuria e decide di eliminarla, mentre Brigante la difende ricordandogli che non si era ancora dichiarata per lui. Intanto, dopo qualche battibecco, entrano in studio nuove corteggiatrici per i due tronisti.

