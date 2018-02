VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne: compie 20 anni. Sempre più vicina a Nicolò?

Virginia Stablum, ex di Ignazio Moser, è una delle corteggiatrici di Nicolò Brigante al trono over di Uomini e Donne. La bella trentina ha appena compiuto 20 anni.

19 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum

Virginia Stablum, ex fidanzata di Ignazio Moser e attuale corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne, ha appena compiuto 20 anni. “Grazie ragazze per avermi fatto passare un compleanno stupendo! e grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando #20 #bdaygirl”, ha scritto la giovane trentina dopo aver festeggiato il suo compleanno. Oggi, lunedì 19 febbraio, Virginia sarà tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne. Dopo la segnalazione e l’allontanamento di Marta Pasqualino, Virginia ha continuano la sua conoscenza con il tronista siciliano. I due hanno trascorso un’esterna in notturna per le vie di Roma: Virginia e Nicolò passeggiano tra Fontana di Trevi, Lungotevere e Piazza di Spagna, dove la corteggiatrice gli consegna una foto della mamma con due righe da lei scritte per lui. In studio Nicolò non nasconde l’emozione dell’esterna con la bella Virginia.

Nelle prossime puntate...

Stando alle registrazioni delle prossime puntate. Le cose cambieranno per Virginia Stablum, che forse pensava di aver ormai la strada spianata dopo la segnalazione su Marta.Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, del 15 febbraio, Virginia ha deciso di eliminasi dopo che Nicolò ha riaccolto la Pasqualato. Dopo la registrazione Virginia ha commentato il tutto con un’immagine pubblicata sul suo Instagram Story:“L’amore costa ed io ho un prezzo che non tutti sono in grado di pagare”. Parole che sembrano confermare la sua definitiva eliminazione. I fan della trasmissione sonoconvinti che il siciliano organizzerà una qualche sorpresa per far sì che la ragazza torni in studio da lui. Nicolò riuscirà a far tornare in studio la trentina ora che aveva deciso di ridurre il suo trono alla conoscenza esclusiva di Virginia e Marta?

© Riproduzione Riservata.