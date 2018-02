X-FILES 11/ Anticipazioni del 19 febbraio 2018: ritorno al passato?

X-Files 11, anticipazioni del 19 febbraio 2018, in prima Tv su Fox. Reggie rivela a Mulder e Scully che il passato potrebbe essere stato modificato.

X-Files 11, in prima Tv assoluta su Fox

X-FILES 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Questa sera, lunedì 19 febbraio 2018, la Fox trasmetterà nella sua prima serata un nuovo episodio di X-Files 11, in prima Tv assoluta. Si tratta del terzo, dal titolo "L'effetto Mandela". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Arkie Seavers (Jared Ager-Foster) sta conducendo una serata di successo ed ha alzato il gomito, quando vede un altro se stesso al centro della sala. Dopo aver deciso di lasciare il posto a bordo del suo pick up, Arkie vede di nuovo se stesso seduto sul lato passeggeri, che lo spinge ad alta velocità contro un albero. Mulder (David Duchovny) decide di indagare sul caso, stuzzicato dal fatto che Arkie è riuscito a sopravvivere e che esistono numerosi altri casi analoghi. Scully (Gillian Anderson) è ovviamente scettica, soprattutto per via dei precedenti del ragazzo in fatto di guida con ebbrezza. Mulder invece ha un'opinione diversa e cerca di capirne di più sul possibile stato di allucinazione che potrebbero aver avuto le vittime. La dottoressa Russel (Denise Dowse) che ha fatto una diagnosi sui soggetti, crede che tutti i pazienti siano affetti da schizofrenia, ma che possano averla manifestata in seguito.

Informa inoltre gli agenti dell'esistenza di Judy Poundstone (Karin Konoval), una paziente del manicomio che gestisce e che presenta anche un disturbo di doppia personalità. La donna ha inoltre una forte ossessione per il gioco dell'impiccato, una passione che condivide con il fratello Chucky. Mulder viene attirato tuttavia da uno dei disegni, che riporta il nome di Arkie. In quel momento, il ragazzo ha una nuova visione in cella e viene ritrovato morto. Mentre Mulder scopre che Chucky è un secondino del carcere, Scully parla con la doppia personalità di Judy, che la accusa di essere vecchia e arida.

Quella notte, i due gemelli iniziano a giocare prendendo come bersaglio l'avvocato Dean Cavalier (Ben Wilkinson). Il giorno seguente, il legale vede il suo doppione al di fuori di un locale e decide di seguire il consiglio di Scully, rinchiudendosi in casa. Dato che possiede molte armi, inizia a disfarsi di tutto, ma il suo doppione appare armato di spada. Il suo corpo viene trovato alcune ore dopo, privo di testa. Scully vede il proprio doppione proprio mentre fa un'analisi della scena del crimine. Quella notte, dopo aver parlato del proprio futuro e della possibilità di rimanere insieme ancora a lungo, Mulder vede il proprio doppio riflesso sullo specchio. I due agenti si dividono e cercano di lottare entrambi con il loro lato oscuro. Mulder si precipita inoltre a casa di Chucky, mentre Scully raggiunge la clinica. Alcuni minuti dopo, in preda alla rabbia, entrambi i gemelli scrivono il nome dell'altro al di sotto dei loro disegni e vengono ritrovati morti.

ANTICIPAZIONI DEL 19 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 4, "L'EFFETO MANDELA"

Nel nuovo episodio, Mulder e Scully dovranno fare i conti con la storia ed il passato. Un certo Reggie li informa dell'esistenza di un altro gruppo a capo degli X Files, di cui faceva parte tanti anni prima. Alcune persone avrebbero inoltre modificato la storia agendo direttamente nel passato, cambiando così anche alcuni aspetti del futuro. Reggie è convinto inoltre che l'Effetto Mandela sia realmente in atto e cercherà di convincere i due agenti della propria teoria. Mulder e Scully inizieranno quindi a fare un viaggio a ritroso alla ricerca dell'origine degli X Files: come sono nati e chi ha deciso di aprirli?

Reggie informerà inoltre Mulder che qualcuno sta cercando di cancellarlo dalla storia e lo inviterà a guardare un episodio di The Twilight Zone. Rivelerà infine di aver lavorato con Mulder negli anni '90, prima ancora che Scully venisse incaricata di guardare a vista lo Spettrale. Singolare inoltre che il cognome di Reggie, interpretato da Brian Huskey, sia 'Something' ovvero 'Qualcosa".

