AMORE, BUGIE E CALCETTO/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio (oggi, 2 febbraio 2018)

Amore, bugie e calcetto, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, alla regia Luca Lucini. Il dettaglio della trama

02 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Canale 5

NEL CAST CLAUDIO BISIO E FILIPPO NIGRO

Il film Amore, bugie e calcetto va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 23.00. Una commedia italiana che è stata prodotta nel 2008 dalla casa cinematografica Cattleya per la regia di Luca Lucini il quale si è anche speso per la stesura del soggetto e della sceneggiatura con la collaborazione di Fabio Bonifacci. La fotografia è stata curata da Manfredo Archinto, il montaggio è stato eseguito da Fabrizio Rossetti, le musiche della colonna sonora sono state composte da Giuliano Taviani mentre nel cast figurano Claudio Bisio, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Chiara Mastalli e Pietro Sermonti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMORE, BUGIE E CALCETTO, LA TRAMA DEL FILM

Un gruppo di sette amici si ritrova puntualmente ogni settimana per la fatidica partita di calcetto. Un appuntamento imprescindibile a cui proprio non si può fare a meno a costo di togliere tempo ed attenzione alla propria partner, alla famigli ed al lavoro. Il capo squadra è Vittorio, attaccante sul campo e nella vita. È titolare di un’azienda che ha chiamato come la propria ex moglie Diana, nella quale produce macchine per il caffè. Suo figlio Adam, di carattere completamento opposto al papà è il portiere. Quindi c’è Piero, altro difensore ed amico di università di Adam, Lele invece è il mediano nonché capo reparto nell’azienda Diana e quindi Mina un giornalista sportivo ed ex calciatore di Serie C in grave eccesso di peso che praticamente fa il proprio ingresso sul terreno di gioco soltanto quando c’è da battere un calcio piazzato. Questo gruppo di amici si è iscritto ad un torneo amatoriale di calcetto che prevede come primo posto la possibilità di affrontare un team conosciuto con il nome di Old Boys che annovera tra le proprie fila ex campioni di calcio ormai abbondantemente sopra i 50 anni di età. La stagione è molto lunga, piena di problematiche e le vicende dei protagonisti finiscono per intrecciarsi andando ad inficiare anche sull’apporto sul terreno di gioco. In particolare Vittorio sarà alle prese con una relazione con un ragazza di 22 anni che in precedenza aveva spezzato il cuore al figlio, le difficoltà economiche della propria azienda ed e un principio di infarto causato dalle sostanze dopanti che regolarmente assume. Lo stesso Adam sarà alle prese con problemi sentimentali mentre Lele è chiamato a districarsi tra tantissimi impegni di lavoro e familiari. Insomma, un grande calderone in cui finiscono tutti.

