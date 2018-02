ASIA ARGENTO CONTRO DISSENSO COMUNE/ “Perché c'è la firma di Cristiana Capotondi? Ha difeso Fausto Brizzi...”

Asia Argento contro la lettera Dissenso Comune: l'attrice spiega i motivi che l'hanno portata a non firmare il documento condiviso da 124 colleghe dello spettacolo.

02 febbraio 2018 Alberto Graziola

Asia Argento contro la lettera di Dissenso Comune (Foto: da Instagram)

Il nome di Asia Argento non appare tra quello delle 124 donne che hanno firmato la lettera "Dissenso comune" di cui vi abbiamo parlato ieri. E lei stessa, al Corriere, ha raccontato il motivo della sua assenza, specificando di essere stata contattata per farne parte: "Sono stata contattata da Jasmine Trinca (...) Quando mi hanno chiamata avevano già buttato giù una prima stesura dell'appello senza neanche consultarmi. Iniziava con una specie di parabola di Edna Wolf su Cappuccetto Rosso e il lupo, si parlava in maniera ancora più vaga e non venivano nominate le attrici italiane che hanno denunciato". Tra questi il suo nome e quello di Miriana Trevisan. Asia racconta di essere stata messa in una chat comune alla quale ha chiesto che venisse inclusa anche la collega. "Non l'hanno contattata fino a un paio di giorni fa. Forse non la reputavano alla loro altezza. Io e Miriana abbiamo aperto questa porta e ci siamo beccate delle bastonate. Però hanno fatto firmare Cristiana Capotondi che ha difeso Fausto Brizzi" aggiunge.

ASIA ARGENTO: SOLO UN MODO PER PULIRSI LA COSCIENZA

Asia sottolinea quello che non l'ha convinta in questa lettera manifesta resa pubblica, troppo annacquata: "Ho chiesto di specificare i nostri nomi. Non si può parlare di 'colleghe italiane' non si può dire 'anche noi abbiamo vissuto' e poi non dire di chi si sta parlando". Secondo quanto dichiarato dalla Argento, nella chat, le altre colleghe avrebbero temporeggiato: "Molte di loro non rispondevano neanche ai miei messaggi. Ho più volte chiesto di incontrarci a casa mia". Sempre in base a quanto raccontato, sarebbe stato scomodo raggiungere lei in periferia (dove abita) e nemmeno incontrarsi in centro sarebbe stato possibile: "A quel punto mi sono tolta dalla chat". Infine, in merito alla lettera firmata, Asia conclude dicendo: "Non vedo un programma, tantomeno 'politico'. E' tutto annacquato, non si capisce neanche cosa vogliono dire. E' soltanto un modo per pulirsi la coscienza rispetto al silenzio in cui ci hanno avvolte".

© Riproduzione Riservata.