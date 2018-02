Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sposano?/ Il gossip impazza e si parla di nozze in primavera...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri pronti al matrimonio dopo l'anello di fidanzamento e le presentazioni ufficiali in famiglia? E se fosse stato già celebrato in gran segreto?

02 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Ambra Angiolini sposa Massimiliano Allegri?

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri fanno sul serio. Da diversi mesi, la coppia non si nasconde più e, in maniera più o meno implicita, grida il loro forte sentimento, sfoggiando, orgogliosamente (lei su Instagram, lui durante una conferenza stampa della Juventus per il match contro l'Atalanta), degli anelli all'anulare sinistro che hanno tutta l'aria di essere delle fedine di fidanzamento. Pegno d'amore o qualcosa di più? Segno tangibile che i due innamorati hanno intenzione di convolare a nozze, magari in gran segreto, come accaduto a Claudio Santamaria e Francesca Barra, volati a Las Vegas per coronare il loro sogno,lontano dall'obiettivo indiscreto dei paparazzi. La relazione tra l'allenatore della Juve e l'attrice romana prosegue a gonfie vele. Dopo aver terminato il tour teatrale a Livorno, l'ex stellina di Non è La Rai, è volata nella sua città per far conoscere al neo fidanzato, mamma e papà. L’incontro, immortalato dai fotografi di Diva e Donna, è avvenuto a Cerveteri, alle porte di Roma. Dopo la presentazione ufficiale in famiglia, per Ambra ed il suo compagno, è tempo di fiori di arancio? I possibili futuri coniugi hanno fatto della riservatezza la loro cifra stilistica, glissando, prontamente, ogni domanda, riguardante la propria sfera privata. Sarà così anche in questo caso?

AMBRA ANGIOLINI DALLA PARTE DELLE DONNE CONTRO LE MOLESTIE

Ambra Angiolini è una delle 124 donne del cinema italiano, firmatarie della lettera manifesto, dal titolo Dissenso Comune, su Repubblica.it, contro le molestie da parte degli addetti ai lavori nel mondo del cinema. Questione di pubblico interesse sollevata dopo lo scandalo Weinstein che ha scosso mezzo mondo: "Due mesi di incontri e confronti tra un gruppo sempre più largo di donne, per intervenire con la forza di un collettivo e non lasciare che le testimonianze dei mesi scorsi restassero solo voci isolate. Il primo passo verso una serie di iniziative per cambiare il sistema, non solo nel mondo dello spettacolo: Unite per una riscrittura degli spazi di lavoro e per una società che rifletta un nuovo equilibrio tra donne e uomini". Oltre all'ex stellina di Non è la Rai, altre colleghe, si sono unite a questo coro, tra cui le sorelle Comencini, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Valeria Golino, Isabella Ferrari, Valeria Solarino, Miriam Leone, Cristiana Capotondi, Isabella Ferrari, Sonia Bergamasco, Kasia Smutniak, Giovanna Mezzogiorno: "Non è la gogna mediatica che ci interessa. Il nostro non è e non sarà mai un discorso moralista. La molestia sessuale non ha niente a che fare con il "gioco della seduzione". Noi conosciamo il nostro piacere, il confine tra desiderio e abuso, libertà e violenza".

