Amici 17/ Anticipazioni e news: dopo l’eliminazione Mose ci riprova e pubblica il nuovo singolo

Amici 17, anticipazioni e news: Mose dopo l'eliminazione dalla scuola più talentuosa d'Italia, ci riprova con il suo nuovo singolo dal titolo "Ho paura", riuscirà ad emergere?

02 febbraio 2018 Valentina Gambino

Mose dopo Amici 17

Mose era uno dei concorrenti che potenzialmente potevano andare avanti per molto tempo, fino al serale. Ed invece, la corsa del ragazzo con i capelli rosa si è fermata da poco tempo, dopo una valutazione negativa da parte dei professori di canto di Amici 17. Questo nuovo anno, le selezioni iniziali dei cantanti che hanno conquistato un banco, non sono state portate avanti direttamente dai docenti della scuola ecco perché, dopo alcune puntate si è dovuto fare una bella “scrematura” per capire chi poteva andare avanti e chi invece, doveva fermare la sua corsa verso il successo. Dopo i molteplici tentativi da parte di Rudy Zerbi di “fare fuori” Luca Vismara, il ragazzo ha incredibilmente sostenuto una sfida immediata portandosi a casa la vittoria anche a testa alta. Nonostante questo, il caparbio prof non ha abbassato la testa ed anzi, ha continuato a criticare il ragazzo. Tra gli altri allievi molto criticati, compariva anche Mose, nonostante l’immediato affetto da parte del pubblico del programma.

Mose dopo Amici 17 torna con un nuovo singolo

Dopo l’esperienza ad Amici 17, nel corso della giornata di mercoledì 31 gennaio è uscito su iTunes il nuovo singolo del cantautore e rapper milanese Mose. “Ho paura” è il titolo del nuovo pezzo prodotto da One Shot Agency e distribuito da Artist First. Il testo della canzone è scritto interamente dal giovane artista mentre la musica è stata composta da lui insieme al produttore e arrangiatore Paolo Paone. “‘Ho Paura’ è per me una canzone molto significativa e piena di cuore. Tutto quello che ho usato per scriverla e tutto quello che ci metto per cantarla ogni volta. – Racconta Mose – Ho avuto spesso paura nel corso della mia vita e non mi vergogno di dirlo. Con il tempo ho imparato che è proprio dalla voglia di affrontare ciò che ci spaventa che nasce il coraggio. Vorrei trasmettere questo messaggio a tutti coloro che, come me, hanno avuto paura. Guardatela in faccia quella paura e dite ‘sono più forte io!'”. Il giovane artista riuscirà a farsi strada anche senza il talent show? Staremo a vedere! Sicuramente dalla sua, il fatto di scrivere e produrre musica fin da quando era molto giovane.

