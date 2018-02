Andreas Muller cacciato da Amici?/ Rottura (presunta) anche con Veronica Peparini: cosa è successo?

Andreas Muller cacciato da Amici? Dopo la smentita del diretto interessato sembra che qualcosa non torni nemmeno per il suo rapporto con i Peparini e con Veronica, cosa è successo?

02 febbraio 2018 Hedda Hopper

Andreas Muller

Un periodo di silenzio, di successi ma anche di progetti, forse gli stessi che lo hanno portato ad allontanarsi da Amici o proprio cercati dopo la rottura con la redazione e con la sua sostenitrice più grande, Veronica Peparini. La questione di Andreas Muller è ancora scottante e non si capisce bene da che parte stia la verità. Basta poco per gridare allo scandalo e al gossip e il ballerino lo sa bene tanto che, proprio nei giorni scorsi, dopo aver annunciato il suo addio al talent show di Maria De Filippi, ha confermato di averlo fatto di sua spontanea volontà e non per via di contrasti o altro. Andreas ha altri progetti e alcuni di questi lo hanno portato ad andare via dal programma di cui è stato protagonista per ben due anni prima come concorrente sfortunato e lasciato a casa per via di un grave infortunio e poi come ballerino pronto per la sua rinascita. E adesso? Lo stesso Andreas ha ammesso di essere un periodo di riflessione e poco social tanto che, proprio lui, pochi giorni fa, ha scritto: "É un lungo periodo di silenzio. Un periodo nel quale sto provando ad ascoltarmi per fare le scelte giuste. Non faccio più grandi poemi da un po’ e non sono più così attivo sui social come prima. Per adesso ho deciso così, perché ho un bisogno molto più grande di tutto questo. Ma nonostante tutto ci tenevo a ringraziarvi perché il ragazzino che seduto in sala si guarda allo specchio e sogna di spiccare il volo, non si sarebbe mai aspettato così tanto supporto da tutti voi. Quindi Grazie ad ogni singola persona di questo inaspettato milione".

IL MISTERO DIETRO L'ALLONTAMENTO DA AMICI E DAI PEPARINI

Tutto finito quindi? Il silenzio nasconde l'amarezza per qualcosa finito male o per altro che sta per arrivare e che lo ha portato lontano da Amici e da Veronica Peparini? Quest'ultima sta preparando il nuovo Romeo e Giulietta e sembra che tra i ballerini non ci sia proprio il suo amato Andreas, questa è la prova della rottura, il segnale che tutti cercavano o non c'è niente di male in queste scelte? Per alcuni proprio questa è la prova lampante che qualcosa sia accaduto e che proprio lo scontro con Veronica abbia portato Andreas a dire addio anche ad Amici ma lui questa volta sui social non commenta e smentisce la questione ma si limita ad annunciare un nuovo progetto ancora segreto. Proprio qualche ora fa, mentre in rete si parlava di questo "divorzio", lui su Instagram scriveva: "Ho un progetto grandissimo che vorrei realizzare, forse troppo grande, forse prima o poi ve ne parlo!". Un modo di rispondere a queste presunte voci o qualcosa di importante che ha richiesto tutta la sua attenzione? Il mistero si infittisce, almeno fino al prossimo capitolo.

