BEAUTIFUL/ Chi ha sparato a Quinn Fuller? I sospetti ricadono su Katie ma... (Anticipazioni 2 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 2 febbraio; qualcuno spara a Quinn Fuller mentre si trova all'esterno della terazza di villa Forrester. I sospetti ricadono subito su Katie...

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Fin dove arriverà la fissazione di Katie nei confronti di Quinn e del suo flirt con Ridge? Nelle ultime puntate di Beautiful la moglie di Eric è apparsa visibilmente provata per le minacce subite dalla sua vicina di casa, arrivata persino a puntarle contro la pistola di Charlie. Ed in effetti le sue paure sono apparse comprensibili, considerando che la Logan continuerà a spiarla da casa sua, puntando contro villa Forrester un telescopio. I sospetti e i timori si trasformeranno questo pomeriggio in realtà: Quinn si troverà nella terrazza della villa quando un proiettile verrà sparato in sua direzione. Per fortuna la colpirà solo di striscio e non ci sarnno gravi conseguenze per la sua salute, ma ciò basterà per spaventarla e indurla a chiamare la Polizia: chi sarà il colpevole (o la colpevole) di quell'attentato?

Beautiful: Katie viene accusata di tentato omicidio?

La vita di Quinn sarà in pericolo nell'episodio odierno di Beautiful, nel quale la donna verrà sfiorata da un proiettile. Lei stessa non ci metterà molto a sospettare di Katie, che solo qualche ora prima l'aveva minacciata con la pistola di Charlie. Per questo deciderà subito di chiamare il tenente Baker al quale racconterà i suoi sospetti: Katie potrebbe avere tentato di ucciderla! L'arresto a questo punto sarà inevitabile? Rick e Maya, preoccupati per le sorti della piccola Lizzie, faranno ritorno a Los Angeles prima del dovuto. Nonostante la lontananza, infatti, avevano capito che qualcosa di strano stava accadendo a Nicole e oggi verranno informati da lei stessa delle ultime novità: la generosità che la moglie di Zende ha avuto nei loro confronti ha avuto i peggiori esiti possibili. Nicole non potrà più diventare madre, a causa delle aderenze della sua prima gravidanza. Una dichiarazione che farà sentire in colpa i Raya ma che potrebbe essere solo l'inizio di nuovi problemi...

