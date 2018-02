BIG GAME - CACCIA AL PRESIDENTE/ Su Italia 1 il film con Samuel L. Jackson (oggi, 2 febbraio 2018)

Big Game - Caccia al presidente, il film in onda su Italia Uno oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Nel cast: Samuel L. Jackson e Onni Tommila, alla regia Jalmari Helander. Il dettaglio.

02 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST SAMUEL L. JACKSON

Il film Big Game - Caccia al presidente va in onda in prima tv su Italia 1 oggi, venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere azione e avventura che è stata realizzata nel 2014 da diverse case cinematografiche tra cui la Altitude Film Entertainment Ltd, la Bavaria Film Partners e la Film House Germany per una distribuzione curata in Italia dalla Eagle Pictures. La regia è stata affidata a Jalmari Helander il quale ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura, la fotografia è stata curata da Mika Orasmaa, il montaggio è frutto del lavoro di Likka Hesse mentre le musiche sono state composte da Juri Seppa e Miska Seppa. Nel cast figurano Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Felicity Huffman, Victor Garber, Ted Levine, Jim Broadbent e Ray Stevenson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BIG GAME – CACCIA AL PRESIDENTE, LA TRAMA DEL FILM

Il mitico aereo presidenziale, l’Air Force One, sta per partire da Washington per accompagnare il Presidente degli Stati Uniti in un importante viaggio istituzionale e diplomatico nel cuore dell’Europa. Le coordinate ed il programma del volo sono strettamente confidenziali e top secret ma nonostante questo un gruppo di terroristi riesce ad entrarne in possesso allo scopo di pianificare un attentato terroristico incentrato sull’obiettivo di catturare il Presidente. Una cattura che permetterebbe al gruppo di terroristi di poter dettare delle importanti condizioni al Governo a stelle e strisce probabilmente per liberare alcuni terroristi che sono stati catturati nel corso di diverse missioni. La prima tappa del viaggio europeo dell’Air Force One prevede un arrivo in Finlandia e per la precisione ad Helsinki. Mentre la sorvolando la campagna finlandese l’aereo presidenziale è oggetto dell’attacco da parte dei terroristi. Vista la situazione alquanto compromessa con i terroristi che riescono ad entrare nell’aereo, il Presidente per sfuggire ad una sicura cattura si lancia nel vuoto all’interno di una capsula prevista appositamente per questo genere di situazione. Il Presidente si ritroverà all’interno della sconfinata campagna finlandese con alle proprie calcagna un feroce gruppo di terroristi pronti a tutto pur di catturarlo. Tuttavia potrà contare sull’insperato aiuto di un tredicenne della zona di nome Oskari, profondo conoscitore del territorio che saprà essere fondamenta per il numero uno del Pentagono dimostrandosi estremamente coraggioso.

© Riproduzione Riservata.