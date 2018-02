Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi/ Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi consola la cantante

Bianca Atzei in lacrime all'Isola dei Famosi 2018 per Max Biaggi. La cantante si sfoga e piange ripensando alla storia d'amore con l'ex e Filippo Nardi la consola.

02 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte non è l'unico a soffrire per un ex amore all'Isola dei Famosi 2018: anche per Bianca Atzei continuano le pene d'amore. Nel corso di questi primi giorni in Honduras, la cantante ha inevitabilmente avuto tempo per pensare e la mente è volata proprio a lui: Max Biaggi. La loro storia d'amore si è interrotta poche settimane fa, improvvisamente, ed è stato proprio il pilota a voler mettere un punto alla loro relazione. Bianca ne porta ancora oggi i segni e li mostra scoppiando in lacrime all'Isola dei Famosi. “Quando stai bene con una persona pensi di voler creare qualcosa per il futuro poi ad un certo punto ti ritrovi senza niente" esordisce la Atzei, confidandosi, distesa su un'amaca, con Filippo Nardi.

BIANCA ATZEI DIMENTICA MAX BIAGGI GRAZIE A FILIPPO?

"Ora mi sento obbligata a ritrovare un po’ me stessa e a ritrovare la forza per star bene. - ha ancora ammesso Bianca Atzei - Ho 30 anni, ho una vita davanti e il mio lavoro è così, altalenante. Il problema è che investi tanto sul tuo futuro e poi di punto in cambio ti ritrovi a dover cambiare all’improvviso tutto”. La cantante poi paragonandosi a Rosa Perrotta, sua compagna sull’Isola, ha aggiunto: “Io ora non sono felice”. Filippo Nardi ha cercato di consolare la Atzei con abbracci e carezze. Tra i due è infatti nato un feeling molto speciale ed è proprio per questo motivo che Bianca ha deciso di confidarsi proprio con lui. In molti hanno ipotizzato che proprio Filippo potrebbe riuscire a conquistare il cuore della bella cantante, cancellando definitivamente il dolore per Max Biaggi.

