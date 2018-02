CLAUDIA GERINI / “Sono un diesel, in amore ho bisogno di tempo” (Superbrain)

Claudia Gerini nella giuria della quarta ed ultima puntata di Superbrain. Per la popolare attrice scongiurata qualsiasi voce di crisi con Andrea Preti di 17 anni più giovane.

02 febbraio 2018

Claudia Gerini a Superbrain

Claudia Gerini è senza dubbio una delle dive più ambite del panorama cinematografico italiano, occhi sinceri e talento esuberante. Nata a Roma il 18 dicembre 1971, già a tredici anni la sua bellezza irrompe nel concorso di bellezza Miss Teenager che vince. Qualche anno più tardi approda in televisione prima nel programma Primadonna poi nel cast di Non è la Rai. È nel 1995 che il suo talento di attrice viene apprezzato e conosciuto da tutti, grazie alla partecipazione al film di Carlo Verdone Viaggi di nozze. La consacrazione avviene poi con altre produzioni cinematografie come Fuochi d’artificio, Non ti muovere, La terra, Grande grosso e ...Verdone, Ex e Diverso da chi?, Amiche da morire grazie al quale vince il Super Ciak d’oro, Indovina chi viene a Natale?, Tutta colpa di Freud e Nove luna e mezza. Come dimenticare la presenza straordinaria dell’artista sul palco del 53esimo Festival di Sanremo che conduce insieme a Pippo Baudo e Serena Autieri. Della sua vita privata sappiamo che Claudia Gerini è madre di due bambine, entrambe avute da due relazioni ora giunte al capolinea. Attualmente la popolare attrice è legata al modello e attore Andrea Preti di ben diciassette anni più giovane di lei.

CLAUDIA GERINI: “VIVO GIORNO PER GIORNO CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE SONO MADRE DI DUE BIMBE”

Proprio la relazione con Andrea Preti è finita negli ultimi tempi al centro dell’attenzione mediatica per via della differenza di età. Infatti era trapelata la notizia di una possibile crisi tra i due, smentita però nelle ultime settimane da un weekend romantico che i due hanno trascorso nelle bellissime Terme di Saturnia in provincia di Grosseto. La loro relazione che quindi dura da ben otto mesi è più solida e forte che mai, segnale che Claudia Gerini abbia davvero trovato l’uomo della sua vita nonostante la grande differenza di età. Come lei stessa in una recente intervista a Il Corriera della Sera ha affermato, Andrea Preti ha saputo corteggiarla all’antica, con una lunga tecnica di seduzione. Queste le sue parole: “Sono un diesel, in amore ho bisogno di tempo. Alla fine, ho ceduto al corteggiamento all’antica di un ragazzo dalle molte qualità e talenti. Ho cercato di capire se lui poteva dare a me e io a lui. Per il resto, vivo giorno per giorno e faccio ogni scelta pensando che sono madre di due figlie”. Rispetto al pregiudizio sulla differenza di età, Claudia Gerini afferma con forza: “In questo Paese, se Luigino ha 30 anni più di Francesca, nessuno dice niente. Se Luigina ha tre anni in più, tutti lo sottolineano. E, al cinema, a un quarantenne non mettono vicino una donna di quarant’anni. È normale? Non credo”.

