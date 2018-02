CRISTIANO MALGIOGLIO/ Querelato dopo l'attacco a Francesca Cipriani? Il paroliere risponde! (Ieri e Oggi)

Cristiano Malgioglio, il successo tra tv, musica e polemiche. Il paroliere rischia una querela dalla madre di Francesca Cipriani per le accuse lanciate alla showgirl: ecco la sua risposta!

02 febbraio 2018 Alberto Graziola

Cristiano Malgioglio ospite a Ieri e oggi

È un periodo d'oro per Cristiano Malgioglio. Il paroliere, che sarà protagonista della puntata di Ieri e Oggi, sta vivendo una seconda giovinezza televisiva soprattutto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2. E, come sempre, il noto paroliere, che non ha peli sulla lingua, continua a far discutere. Di recente è infatti sorta una forte querelle tra Malgioglio e la madre di Francesca Cipriani a causa di alcune dichiarazioni fatte dal paroliere sulla prorompente showgirl, che ritiene aver finto e dunque recitato il bel noto attacco di panico all'Isola dei Famosi. In risposta, la signora Rita De Michele ha minacciato una querela che non ha spaventato Malgioglio che, ancora ospite a Casa Signorini, ha così risposto: "Sua madre mi ha diffamato, la mamma della Cipriani, perché ho detto che recitava meglio di Maryl. La mamma si è arrabbiata. Poi magari chissà se era vero o no. Anche se tra poco se l'elicottero si fosse abbassato di 2 cm si sarebbe affossato. Quello è molto pericoloso. Io della ragazza non voglio parlare. Io ho fatto Tv Talk e mi hanno chiesto se Francesca faceva quello che facevo io al GF, io mi sono offeso, io non voglio avere paragoni. Lei è brava, dolce, ma dai, che dico di lei? Mica abbiamo Belen o Sharon Stone o Mara Venier, parliamo di una che fa sempre le stesse identiche cose. Io sono molto felice che lei mi abbia querelato. Non posso dire una cosa che penso, hai capito?!" (Aggiornamento di Anna Montesano)

TUTTE LE COLLABORAZIONI PIU' ILLUSTRI

Cristiano Malgioglio sarà protagonista della puntata di Ieri e Oggi, in onda questa sera dalle 23.10 su Rai Tre. Sarà l'occasione per rivedere e ripercorrere i momenti salienti della carriera di Malgioglio, recentemente protagonista della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Cantautore e paroliere, è nato a Ramacca il 23 aprile 1945. Nella sua carriera, a livello discografico, vanta numerose collaborazioni con figure importanti della musica italiana. Tra queste, impossibili non citare Giuni Russo, Mina, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Lucia Cassini e Pupo. Il suo esordio come avviene nel 1972, con il brano "Amo" scritto per Donatella Moretti, che la include nel suo album Conto terzi. Due anni dopo vince Sanremo come autore grazie alla canzone "Ciao cara come stai?" interpretata da Iva Zanicchi. Come non citare anche L'importante è finire, scritta per Mina nel 1975, e Ancora ancora ancora -incisa tre anni dopo- hit vere e proprie della lunga carriera della cantante?

IL SUCCESSO DISCOGRAFICO

Oltre ad essere molto quotato come autore, Cristiano ha anche inciso diversi brani, pubblicando, come solista, circa 25 album ufficiali, incluso un disco live. Il debutto avviene nel 1977 con "Scandalo". L'uscita dell'album fu anticipata da due singoli (45 giri), l'omonina titletrack scritta con Ezio Leoni e il pezzo "Nel tuo corpo" composta con la collaborazione di Erasmo Carlos e Roberto Carlos Braga. Impossibile, poi non parlare del terzo lavoro della sua carriera che prendere il titolo di una traccia ancora oggi evergreen: Sbucciami, infatti, è il nome della canzone e del terzo album, pubblicato nel 1979. L'ultimo disco è "Sonhos", rilasciato l'anno scorso, nel 2017, trainato dal successo ottenuto del pezzo "Mi sono innamorato ma di tuo marito", molto trasmesso dalle radio e soprattutto colonna sonora di diversi programmi tv. A trainare la canzone anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio, come concorrente, al Grande Fratello Vip.

LA CARRIERA IN TV

Oltre alla musica, Cristiano Malgioglio ha lavorato molto anche per il piccolo schermo, come opinionista, conduttore e inviato. Tra i programmi di maggior successo ricordiamo Casa RaiUno (dal 2002 al 2004), I raccomandati (dal 2004 al 2006 nel ruolo dell'opinionista), L'isola dei famosi (come concorrente, nell'edizione condotta su Rai Due da Simona Ventura), Ciak si canta, Quelli che il calcio, il ritorno all'isola dei famosi nel 2009, Grand Hotel Chiambretti, opinionista al Grande Fratello nel 2015, inviato per il Festival di Sanremo nel programma "La vita in diretta" nel 2016 e -recentemente- per molti vincitore morale del Grande Fratello Vip (con successo e affetto da parte del pubblico) e il ruolo fisso nella trasmissione di Italia 1 (ancora in onda), 90 Speciali. Malgioglio ha anche avuto un ruolo nel film Viva l'Italia e in "Di che peccato sei?" di Pierfrancesco Pingitore, datato 2007.

