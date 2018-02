Cake Star, Pasticcerie in sfida / Prima puntata: si parte da Torino con Gaudenti 1971, Gerla 1927 e Gertosio

Cake Star, Pasticcerie in sfida: parte questa sera lo show di Real Time con Damiano Carrara e Katia Follesa. Si parte da Torino con le pasticcerie Gaudenti 1971, Gerla 1927 e Gertosio.

02 febbraio 2018 Anna Montesano

Cake Star, Pasticcerie in sfida

Archiviate le nuove edizioni di Bake Off Italia e Junior Bake Off Italia, Damiano Carrara è pronto ad iniziare una nuova avventura. Parte questa sera la prima edizione di "Cake Star: pasticcerie in sfida" che vede al fianco del noto pasticcere la simpaticissima Katia Follesa. Da oggi, tutti i venerdì alle 21,10 su Real Time, per otto puntate, il pasticcere toscano e la conduttrice milanese iniziano l'avventura attraverso le migliori pasticcerie italiane. Tre pasticceri si sfidano a colpi di prelibatezze del logo per conquistare un punteggio da 0 a 5 stelle e vincere l'ambito premio. Si parte questa sera da Torino e si continua con Lucca, Bari, Catania, Bologna, Verona, Cagliari e Napoli. In ognuna di queste città avrà inizio una sfida ad armi pari la Cake Star di ogni luogo. La città di Torino vedrà in sfida tre pasticcerie: Gaudenti 1971, Gerla 1927 e Gertosio, che si batteranno tra mignon e dessert tipici del luogo.

"TORINO LA CITTÀ PIU' INTERESSANTE": PAROLA DI DAMIANO CARRARA!

Damiano Carrara, ad un passo dall'esordio, ha parlato proprio di questa prima tappa: «Torino è una bellissima città, mi è piaciuta molto la sua cucina e ho trovato che si distingue per una pasticceria davvero raffinata: forse la più interessante di tutte quelle che ho riscontrato in questo viaggio per l’Italia che mi ha svelato comunque un livello altissimo del settore» ammette il pasticcere. In merito alla scelta delle città, il pasticciere di Lucca spiga che: «è stato frutto di un lavoro di redazione volto a valorizzare città con una grande tradizione da raccontare. In ogni luogo, poi, abbiamo cercato ingredienti del posto e a Torino abbiamo lavorato, oltre che con cioccolato e nocciole, con l’ottima menta di Pancalieri».

