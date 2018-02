Claudio Lippi / Torna da Carlo Conti dopo Tale e Quale Show: parlerà di Domenica In? (Ieri e Oggi)

Claudio Lippi intervistato da Carlo Conti durante "Ieri e Oggi", cosa racconterà il conduttore, cantante e attore? Con lui anche Cristiano Malgioglio nella seconda serata di Rai3.

02 febbraio 2018 Valentina Gambino

Claudio Lippi, Ieri e Oggi

“Ieri e Oggi”, trasmissione condotta da Carlo Conti, dato il suo successo proseguirà e andrà in onda sempre su Rai3 anche dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2018. Ecco perché, la nuova stagione del programma prenderà il via a partire da venerdì 16 febbraio con ospiti Loretta Goggi e Enzo De Caro. Nel frattempo, nella quinta puntata che vedremo questa sera, a partire dalle 23.10, il conduttore toscano avrà modo di parlare ed intervistare due grandi protagonisti della televisione: Claudio Lippi e Cristiano Malgioglio. I loro percorsi lavorativi hanno in comune una certa poliedricità artistica e sono contraddistinti da grandi successi in ambiti svariati della musica e dello spettacolo. Come ben sapete, Claudio Lippi è un presentatore televisivo ma anche cantante e attore. Il paroliere siciliano invece, ha composto dei testi per le più grandi icone della musica italiana. Nel salotto televisivo di “Ieri e Oggi”, oltre ad un lungo spazio dedicato alla leggerezza, ci sarà modo anche di raccontare curiosità inedite e ricordi del passato.

Claudio Lippi in questo periodo, fa parte del cast di Domenica In. Il programma del dì di festa condotto da Cristina Parodi, non sta di certo passando un buon momento, ecco perché, si pensa anche ad un ipotetico cambio di conduzione per ringalluzzire gli ascolti. A questo punto, vedremo se il buon Lippi dirà qualcosa sulla sua conduzione TV e svelerà qualche dettaglio sull’ipotetico futuro della trasmissione. Claudio Lippi è da sempre apprezzato per non avere peli sulla lingua e così, prima di Domenica In si era rimesso in gioco proprio con Carlo Conti, facendo parte del cast di Tale e Quale Show ma passando dalla parte dei concorrenti piuttosto che dai giurati, esattamente come era accaduto durante le prime edizioni. Stasera quindi, ci sarà modo di ascoltare il conduttore raccontare aneddoti preziosi riguardanti il suo lavoro. A questo punto, l’appuntamento con il programma è rinnovato per questa sera, sulla terza rete di Casa Rai.

