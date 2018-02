Damiano Carrara/ "Io il pasticcere più desiderato dalle italiane? Mi imbarazza..." (Cake Star)

02 febbraio 2018 Anna Montesano

Dopo Bake Off e Junior Bake Off, Damiano Carrara dà il via ad una nuova avventura. Parte questa sera "Cake Star: pasticcerie in sfida", che lo vede al fianco di Katia Follesa. A poche ore dall'esordio, il pasticcere più amato dalle donne racconta le sue sensazioni e qualche curiosità sul nuovo show targato Real Time. Per Damiano, i tre 'ingredienti' che servono per avviare una pasticceria di successo, sono: "Sicuramente servono le basi della pasticceria, poi tanta voglia di fare e di migliorare e mai restare fermi. - racconta nel corso di un'intervista rilasciata a Vero Tv - Inoltre, il customer service (in un'azienda è il reparto che fornisce assistenza alla clientela, ndr), che per me è la parte più importante, assieme alla gestione del personale".

DAMIANO CARRARA: "ECCO COSA HA DA INVIDIARCI LA PASTICCERIA AMERICANA"

Dopo Junior Bake Off Italia 3, Damiano Carrara torna al fianco di Katia Follesa, della quale ha avuto un'impressione: "Ottima, è una vera e propria professionista. Imparo tutti i giorni da lei" ammette. Tornando alla pasticceria, Carrara - che gestisce una pasticceria di successo in America - svela cosa la pasticceria americana ha da invidiare a quella italiana: "Certamente l'uso degli ingredienti naturali. A distinguerci, però, sono anche la delicatezza delle preparazioni e la tecnica di esecuzione". Viceversa: "Nella pasticceria forse non molto, ma sul lato organizzativo e gestionale praticamente tutto". Non può mancare uan domanda 'piccante': cosa si prova ad essere il pasticcere pi desiderato dalle italiane? "Un po' mi imbarazza, un po' mi fa sorridere. Però, è un vero piacere avere queste attenzioni sia in Italia che in America" ammette Damiano.

