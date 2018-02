Domenica In, Mara Venier conduttrice?/ Al posto delle sorelle Parodi: sfuma l’ipotesi Antonella Clerici

Domenica In, Mara Venier conduttrice? L'ultima indiscrezione dopo il nome di Antonella Clerici al posto delle sorelle Parodi per tentare di risollevera gli ascolti.

02 febbraio 2018 Emanuela Longo

Mara Venier

Si apre una nuova ipotesi sul fronte Rai in merito alla sfortunata edizione di Domenica In. Il flop delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi sta facendo correre ai ripari i vertici dell'Azienda che starebbero addirittura pensando di far tornare la signora indiscussa del programma della domenica pomeriggio di Rai1: Mara Venier. Il calo degli ascolti costante della trasmissione ha fatto ipotizzare sempre di più alla necessità di un imminente cambio di guardia ed inizialmente era stato paventato l'arrivo della bionda Antonella Clerici, volto Rai molto stimato ed al quale il pubblico sembra essere particolarmente legato. Il ribaltone, però, arriva proprio in queste ore, come spiega il quotidiano Libero Quotidiano, secondo il quale al timone del contenitore domenicale potrebbe addirittura fare ritorno Mara Venier, attuale volto Mediaset e opinionista nel reality di Canale 5, L'Isola dei Famosi 2018. Indipendentemente dai nomi che di ora in ora continuano a trapelare, una cosa appare ormai certa, alla luce dei pessimi ascolti registrati: per Cristina e Benedetta Parodi appare ormai scontato un addio, se non dalla Rai almeno da Domenica In.

MARA VENIER A DOMENICA IN?: RITORNO AL PASSATO

Un ritorno al passato potrebbe essere la chiave giusta per portare a nuovo splendore una trasmissione storica di RaiUno ma che proprio in questa edizione sembra aver perso lo smalto di un tempo. Domenica In proprio non ce la fa a decollare e i rumors su un imminente cambio di guardia alla conduzione appaiono sempre più concreti. Il valzer di nomi ad oggi avanzati come possibili sostituti delle attuali conduttrici vede contemplato, in ultimo, anche un volto che potrebbe essere strappato al Biscione, ovvero quello di Mara Venier. Lo scorso dicembre il nome della Venier era nuovamente riemerso in merito ad una presunta conduzione nel salotto pomeridiano della domenica di Rai1 ma in quella occasione era stato paventato un ritorno in "casa" della bionda conduttrice che sarebbe potuta arrivare in aiuto delle sorelle Parodi, dunque affiancandole. Il tema degli ascolti deludenti, dunque, sembra essere una costante sin dall'inizio della nuova stagione tv e da mesi, ormai, i vertici sono a caccia di possibili soluzioni per far risollevare le sorti di un programma che, mai come quest'anno sembra essere destinato alla deriva. L'ultima indiscrezione potrebbe trovare terreno fertile?

