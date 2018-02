Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in ospedale/ Il figlio Giacomo è malato: “Amica mia, sei una guerriera”

Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in ospedale, il figlio Giacomo Corradi è malato. “Amica mia, sei una guerriera”, scrive la conduttrice dopo la visita al reparto di Oncoematologia

02 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in ospedale (Foto: da Instagram)

Gli amici, si sa, si vedono nel momento del bisogno. Elena Santarelli ha scoperto in questo momento delicato della sua vita, nel quale combatte al fianco di suo figlio contro la malattia che lo ha colpito, che può contare su Alessia Marcuzzi. L’amica e collega è andata all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove i medici hanno in cura Giacomo Corradi. Le due showgirl hanno trascorso il pomeriggio nel nosocomio, poi Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Elena Santarelli e il personale del reparto di Oncoematologia. «Grazie amica mia per avermi fatto conoscere così tante belle persone. È stato emozionante condividere qualche momento con i bambini del reparto di oncoematologia, con le loro famiglie e con i meravigliosi angeli che si prendono cura di loro. E tu sei una guerriera vera amica mia e Jack un portento. Ti voglio bene». La stessa foto compare sul profilo social di Elena Santarelli.

ELENA SANTARELLI E ALESSIA MARCUZZI IN OSPEDALE: I MESSAGGI

La sorpresa di Alessia Marcuzzi ha fatto senza dubbio piacere a Elena Santarelli. Lo dimostrano le parole che la moglie di Bernardo Corradi ha usato per commentare la visita speciale della conduttrice, che per qualche ora ha messo da parte l’Isola dei Famosi. «Oggi è venuta a trovarci un’amica speciale. Abbiamo iniziato questo percorso verso la guarigione fatto di piccoli passi e grandi traguardi, quindi ogni tanto entriamo e usciamo dall’ospedale carichi di energia e super positivi», ha scritto Elena Santarelli. Fu proprio lei a rivelare a fine novembre via Instagram che il figlio era malato, senza specificare altro. Dopo il clamore mediatico ha successivamente rimosso quel post, ma è invece impossibile cancellare l’ondata di affetto che l’ha travolta. La showgirl però è riconoscente anche con il personale medico che sta aiutando suo figlio: «Ne approfitto per ringraziare la dottoressa Mastronuzzi e le infermiere, angeli custodi».

© Riproduzione Riservata.