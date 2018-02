Elettra Miura Lamborghini/ Pem Pem, video: il suo singolo dal sapor di tormentone estivo

Elettra Miura Lamborghini pronta alla sua carriera da solista con Pem Pem, il suo singolo dal sapor di tormentone estivo, già disponibile su Spotify

02 febbraio 2018 Hedda Hopper

Elettra Lamborghini

Ci siamo. La carriera musicale di Elettra Miura Lamborghini è ufficialmente iniziata. Già nei giorni scorsi sapevamo dell'arrivo di Pem Pem, il suo primo singolo, ma proprio da oggi inizia la sua corsa verso la vetta della classifica dei brani che potranno essere i nuovi tormentoni della prossima estate. Bella, formosa, ricca, simpatica e intelligente, Elettra Lamborghini sa bene come usare i social e il mezzo televisivo e in questi anni è riuscita a conquistare migliaia di fan in tutto il mondo. La giovane ereditiera da oggi, 2 febbraio, ha dato il via alla sua carriera solista con il suo primo singolo intitolato Pem Pem. La Lamborghini canta (più o meno), balla e continua a tenere incollati i suoi fan ai suoi profili social soprattutto per via del video che presto potrebbe essere pubblicato.

DALLA PRESENTAZIONE A SPOTIFY

L'influencer più in vista ha raggiunto l'apice del successo grazie a programmi come Gran Hermano Vip, Riccanza e Super Shore, ma sicuramente è sui social che ha riscosso il successo più grande. Di recente si è data alla musica tanto da arrivare a rifiutare addirittura la partecipazione all'Isola dei Famosi. A quanto pare la musica è la sua nuova strada e proprio nei mesi scorsi ha partecipato alla registrazione del remix di Lamborghini, uno dei singoli estratti dal Gentleman, mentre il suo brano "solista" è stato rilasciato oggi dopo essere stato presentato per la prima volta live il 22 gennaio durante l'half-time show NBA allo Staples Center di Los Angeles. Clicca qui per accedere a Spotify e scaricare il brano.

