FRANCESCA CIPRIANI, ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Video: "Con i tacchi a spillo mi sento un'altra persona"

Francesca Cipriani e i tacchi a spillo: la showgirl entusiasta di poter indossarli e camminare sulla spiaggia dell'Isola del Famosi. Guarda il video e le reazioni dei naufraghi.

02 febbraio 2018 Alberto Graziola

Francesca Cipriani e i tacchi a spillo [Web]

Francesca Cipriani sta mantendo le aspettative dei fan, incuriositi di vederla "all'opera" all'Isola dei Famosi. Già dalla prima puntata del reality show, la showgirl è riuscita a catalizzare l'attenzione grazie alla sua crisi di panico (per molti in realtà recitata...) sull'aereo, prima di tuffarsi in acqua e iniziare così ufficialmente la sua avventura. Dopo aver urlato al pilota più volte di abbassarsi -quasi entrando in cabina di guida- e aver urlato per quasi dieci minuti, ha trovato finalmente il coraggio di buttarsi mentre in studio stavano tutti quanti perdendo la speranza. Pochi giorni dopo si è sentita mancare ed è intervenuto un medico per visitarla. Malessere rientrato. Forse il tutto era dovuto al digiuno al quale era costretta durante la sua permanenza all'Isola. Fortunatamente, discussioni a parte con le altre naufraghe, lunedì le è tornato il sorriso grazie alla prova ricompensa: un piatto di lasagne che ha abbondantemente apprezzato, in diretta, sotto lo sguardo divertito di Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Poi, nelle scorse ore, un altro motivo per il ritorno del buonumore: le sue scarpe.

CON I TACCHI A SPILLO... UN'ALTRA PERSONA PSICOLOGICAMENTE

"Le platte hanno fatto la casa nel mio tacco!". Questo l'annuncio della Cipriani mentre afferrava, dalla sabbia, una sua scarpa -rigorosamente rosa- che si era portata dietro, nel bagaglio, per la sua esperienza all'Isola dei Famosi. Del resto, chi non penserebbe a un paio di scarpe con i tacchi da portarsi dietro, sulla sabbia, in condizioni di ipotetico naufragio? Ecco. "Sono tornata me stessa! Dopo 15 giorni che ti ho perso, sono tornata in me, mi sento un'altra persona psicologicamente!". Del resto la Cipriani non ha mai nascosto la sua passione per i tacchi a spillo e finalmente ha potuto indossare nuovamente le sue scarpe e fare una brevissima sfilata sulla sabbia, davanti allo sguardo divertito di Jonathan. Un atteggiamento che può sicuramente sorprendere e far chiacchierare (o provocare critiche...) è che qualcuno potrebbe ritenere volutamente "eccessivo" per ottenere l'attenzione delle telecamere, ma, del resto, non sempre la stessa Francesca Cipriani che avevamo conosciuto a "La Pupa e il secchione" e che spesso ritrovavamo come opinionista di Pomeriggio 5 nel programma condotto da Barbara d'Urso. Quindi, probabilmente è veramente così, nel bene e nel mare. La soluzione per lo spettatore? Prendere o lasciare. O televotare, in caso. Clicca qui per vedere il video.

