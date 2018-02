Francesco Monte, Jessica Cerniglia/ "Non è passionale, a lui piaceva il mio lato B"

Jessica Cerniglia, ex flirt di Francesco Monte subito dopo Uomini e Donne, ha commentato il caso droga all'Isola dei Famosi 2018 e dato i voti all'ex tronista come amante

02 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Jessica Cerniglia e Francesco Monte

Jessica Cerniglia è ancora protagonista della cronaca rosa per via del suo passato flirt con Francesco Monte, ai tempi, impegnato sentimentalmente con Teresanna Pugliese, sua scelta ad Uomini e Donne. La ragazza siciliana è tornata agli onori del gossip perché, interpellata dal sito Bitchyf, circa il suo punto di vista sull'ex tronista del programma di Maria De Filippi sul caso droga. Per la ragazza, il naufrago dovrebbe essere immediatamente espulso dal gioco perché contro il regolamento ed il buon senso comune. L'ex corteggiatrice, però, ha fornito, dettagli molto succosi sul breve incontro con il neo isolano, avvenuto dopo una serata in discoteca, motivo scatenante della rottura con l'ormai ex fidanzata: "Una notte interessante, ricca di emozioni, siamo stati abbracciati in intimità tutta la notte, ma non me la sento di dire altro". Jessica non promuove il bel tarantino come amante: "Ma che voto posso dare? Lui è una statua, non è per niente passionale! Per farti capire ti dico che di uomo del sud non ha proprio nulla". Ed, inoltre, confessato un segreto, tenuto gelosamente custodito fino ad oggi, che riguarda la sfera strettamente privata: "Un suo segreto è sicuramente quello che a lui piaceva il lato b, il mio… me lo ha ripetuto tutta la sera che abbiamo passato insieme". La Cerniglia, su Instagram Stories, ha negato di essere una delle neo spasimanti di Mariano Catanzaro ma di essere, però, stata contattata dalla redazione di Temptation island in qualità di tentatrice.

FRANCESCO MONTE CONTRO TUTTI

Settimana difficile per Francesco Monte sull'Isola dei Famosi 2018. L'ex tronista di Uomini e Donne deve placare le ire della nominata Nadia Rinaldi che, da mamma, ha mal tollerato l'atteggiamento di capobranco del naufrago che, a suo dire, ha dato vita ad un vero e proprio sottogruppo (formato da Rosa, Paola e Marco e denominato dall'attrice romana, I quattro dell'Orsa Maggiore) che gestisce gli equilibri in sede di votazioni: "Francesco avrà tempo di crescere. Posso avere l’età di sua madre, mi dispiace che non c’è più e che gli venga in sogno per dire: bello di mamma mi sa che non ti stai comportando tanto bene". L'isolano, però, colto da un momento di sconforto, con tanto di pianto liberatorio, ha trovato sostegno nella Di Benedetto che si è proposta come d'avventura per un momento di isolamento dal resto dei concorrenti: "Il mio è un meccanismo di difesa automatico. Quando mi mandate su Playa Desolada? Voglio stare un po’ da solo. Mandatemi lì, vi prego! (rivolto alla produzione dell'Isola, ndb) Mi vieni a fare compagnia? (rivolto a Paola, ndb). Il ricordo dell'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, la vicenda della droga in casa, denunciata dall'eliminata Eva Henger, scuotano ancora l'animo del tenebroso tarantino. Saprà l'ex Madre Natura di Ciao Darwin abbattere le difese di Francesco tanto da farlo ricredergli sul fatto che il calore umano può trasmettere belle emozioni?

