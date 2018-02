Francesco Monte/ Lunedì la squalifica? L'ex tronista accusato da Jessica Cerniglia (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte, lunedì in diretta la squalifica dall'Isola dei Famosi 2018? Momento delicato per l'ex tronista che riceve accuse anche da Jessica Cerniglia.

02 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Ancora in bilico la posizione di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018. Lunedì in diretta, Alessia Marcuzzi potrebbe annunciare la squalifica del naufrago per aver fumato marijuana nella villa, prima dell'arrivo sull'isola vera e propria. La situazione però potrebbe essere molto più complessa di così: come notato anche nello studio di Pomeriggio 5 nella puntata andata in onda ieri, Eva Henger, nelle sue accuse, ha comunque coinvolto tutti i naufraghi presenti, facendo intendere che Francesco non è stato l'unico a fumare. "Che si fa allora, si squalificano tutti?" ha allora chiesto sarcasticamente Biagio Dainelli, opinionista di Barbara D'Urso. È molto probabile che la decisione della Mediaset in merito a tale vicenda tardi ad arrivare proprio per il coinvolgimento di altri concorrenti: cosa accadrà quindi lunedì nel corso della nuova diretta dell'Isola?

NUOVE ACCUSE PER FRANCESCO MONTE

In attesa del responso, per Francesco Monte continuano ad arrivare critiche e ammonimenti. Uno degli ultimi è quello di Jessica Cerniglia, la donna che rivelò di aver vissuto una bollente notte con Francesco Monte all’epoca in cui era fidanzato con Teresanna Pugliese. Su Instagram, la ragazza - tornata a Uomini e Donne come corteggiatrice in questi giorni - ha voluto dire la sua sulla vicenda che ha come protagonista Monte. "Voglio finalmente esprimermi sulla vicenda avvenuta all'isola, quando ho detto che Monte ha aggredito Eva, intendevo verbalmente come lui fece con me in trasmissione! - esordisce la ragazza, che poi aggiunge e conclude dura - Fisicamente ci stava solo provando suo fratello. E comunque spero che la produzione lo squalifichi, perchè non si fuma nessun tipo di droga. Noi che andiamo in tv dobbiamo dare il buon esempio".

© Riproduzione Riservata.