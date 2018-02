Franco Terlizzi, piange in diretta/ Isola dei Famosi 2018, “mio padre non mi amava”

Isola dei Famosi 2018: mentre Franco Terlizzi piange pensando al suo passato doloroso, Filippo Nardi si scaglia contro Cecilia Capriotti, rea di fare solo salotto.

02 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi

Franco Terlizzi è l’unico naufrago non vip dell’Isola dei Famosi 2018. Scelto direttamente dal pubblico, Franco si è ambientato subito legando soprattutto con i concorrenti più adulti come Gaspare che ha deciso d’insegnargli qualcosa durante le settimane che trascorreranno insieme in Honduras. Oltre ad essere simpatico e umile, nelle scorse ore, Franco ha tirato fuori la sua parte più emotiva parlando del suo difficile passato. Il naufrago, infatti, si è lasciato andare alle lacrime davanti alle telecamere del reality show di canale 5. A provocare la commozione di Franco è stato il ricordo del padre con cui ha sempre avuto un rapporto difficile. “La mia è stata una situazione burrascosa. Mai madre è stata lasciata a 60 anni da mio padre che non le dava niente. Non ho mai avuto un buon rapporto con lui, fin da giovane. Non ci parliamo da 20 anni, lui non è mai stato presente. Un piatto a tavola non ci è mai mancato, ma mancava tutto il resto. Mi mancava l’affetto di un padre, quello che provo io per i miei figli, o le carezze che non abbiamo mai avuto”, ha confessato il concorrente.

CLIMA TESO TRA I NAUFRAGHI

Se Franco Terlizzi commuove il pubblico dell’Isola dei Famosi 2018, gli altri naufraghi continuano a deludere i telespettatori, già stanchi di vedere solo discussioni. I concorrenti, infatti, non fanno che discutere e parlarsi alle spalle. Sull’isola dei peor, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta hanno puntato il dito contro Alessia Mancini, la migliore della settimana. Secondo le due naufraghe, infatti, la Mancini, non solo avrebbe l’atteggiamento tipico da maestrina volendo sempre avere ragione su tutto ma sarebbe anche prepotente. A perdere la pazienza, poi, è stato Filippo Nardi che, dopo poche ore sulla stessa isola con Cecilia Capriotti, le ha già dichiarato guerra. “Servono persone pronte. Cecilia invece sa fare solo salotto”, ha dichiarato Nardi davanti alle telecamere. Filippo, dunque, non tollera l’atteggiamento di chi pensa di essere in vacanza non aiutando assolutamente il gruppo. Nelle scorse ore si era scagliato anche contro Francesca Cipriani. Dopo una settimana serena sull’isola dei Mejor, dunque, Filippo comincia a perdere la pazienza.

